https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sakarya-universitesi-aciklamalarindan-dolayi-sofuoglu-hakkinda-4-sorusturmayi-baslatti-1088960440.html

Sakarya Üniversitesi, açıklamalarından dolayı Sofuoğlu hakkında 4. soruşturmayı başlattı

Sakarya Üniversitesi, açıklamalarından dolayı Sofuoğlu hakkında 4. soruşturmayı başlattı

Sputnik Türkiye

SAÜ Rektörlüğü, İstanbul’da vahşice işlenen iki cinayeti ‘mağdurların İslami koşullarda yetiştirilmemesine’ bağlayan ve tepkilere sebep olan açıklama yapan... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T12:03+0300

2024-10-08T12:03+0300

2024-10-08T12:10+0300

türkiye

ebubekir sofuoğlu

sakarya üniversitesi

ikbal uzuner

ayşenur halil

semih çelik

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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, dün yaptığı açıklamada üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi görevini yürüten Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.Sofuoğlu hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği ayrıca belirtildi. Rektörülük, Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtilerek şunları kaydetti:

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ebubekir sofuoğlu, sakarya üniversitesi, ikbal uzuner, ayşenur halil, semih çelik