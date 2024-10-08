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Sakarya Üniversitesi, açıklamalarından dolayı Sofuoğlu hakkında 4. soruşturmayı başlattı
Sakarya Üniversitesi, açıklamalarından dolayı Sofuoğlu hakkında 4. soruşturmayı başlattı
Sputnik Türkiye
SAÜ Rektörlüğü, İstanbul’da vahşice işlenen iki cinayeti ‘mağdurların İslami koşullarda yetiştirilmemesine’ bağlayan ve tepkilere sebep olan açıklama yapan... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:03+0300
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, dün yaptığı açıklamada üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi görevini yürüten Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.Sofuoğlu hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği ayrıca belirtildi. Rektörülük, Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtilerek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sila-bebek-son-yolculuguna-ugurlaniyor-cenazesi-yakinlarina-teslim-edildi-1088951746.html
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ebubekir sofuoğlu, sakarya üniversitesi, ikbal uzuner, ayşenur halil, semih çelik
ebubekir sofuoğlu, sakarya üniversitesi, ikbal uzuner, ayşenur halil, semih çelik

Sakarya Üniversitesi, açıklamalarından dolayı Sofuoğlu hakkında 4. soruşturmayı başlattı

12:03 08.10.2024 (güncellendi: 12:10 08.10.2024)
© AASakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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SAÜ Rektörlüğü, İstanbul’da vahşice işlenen iki cinayeti ‘mağdurların İslami koşullarda yetiştirilmemesine’ bağlayan ve tepkilere sebep olan açıklama yapan Sofuoğlu hakkında 4’üncü soruşturmayı başlattı.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, dün yaptığı açıklamada üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi görevini yürüten Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.
Sofuoğlu hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği ayrıca belirtildi. Rektörülük, Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtilerek şunları kaydetti:
"4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
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