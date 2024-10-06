https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/discord-nedir-1088885288.html

Discord nedir?

Discord nedir?

Sputnik Türkiye

Discord nedir, ne için kullanılır? Discord hesabı nasıl açılır ve nasıl silinir? 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T17:23+0300

2024-10-06T17:23+0300

2024-10-06T17:23+0300

türkiye

discord

sosyal medya

tehdit

çocuk

genç

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Discord üzerinden tehdit edilme iddialarının ardından uygulamanın ne olduğu ve ne için kullanıldığı merak konusu.Discord nedir?Discord metin, ses ve görüntülü iletişim kurulmasını sağlayan bir sosyal platformdur. Uygulama ilk başta oyun toplulukları için tasarlanmış olsa da, zamanla farklı ilgi alanlarına sahip grupların ve toplulukların bir araya gelmesi için de popüler hale gelmiştir. Kullanıcılar sunucular oluşturabilir, kanallar açabilir ve diğer üyelerle sohbet edebilirler. Ayrıca, botlar ve entegrasyonlarla deneyimlerini özelleştirebilirler. Discord, arkadaşlarla oyun oynarken veya tartışmalara katılırken etkileşimde bulunmak için yaygın bir şekilde kullanılır.Discord ne için kullanılır?Discord, çeşitli amaçlarla kullanılan çok yönlü bir iletişim platformudur. NTV'nin haberine göre başlıca kullanım alanları:Oyun İletişimi, Topluluk Oluşturma, Etkinlik Düzenleme, Eğitim ve Öğrenme Geliştirici ve Yazılım Toplulukları, Arkadaşlarla Sosyalleşme, Medya Paylaşımı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/icisleri-bakani-yerlikaya-cocuga-santaj-videosunun-kurgu-oldugunu-acikladi-1088878855.html

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