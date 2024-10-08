https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1088963400.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Zolotaya Niva ve Zoryanoye Pervoye yerleşim birimlerinin... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:39+0300
2024-10-08T12:39+0300
2024-10-08T12:40+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
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donetsk halk cumhuriyeti
yerleşim birimi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zoryanoye Pervoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu bu istikamette 855 asker kaybetti.Taktik konumunu iyileştiren ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zolotaya Niva yerleşim birimini ele geçirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikamette 115 askeri etkisiz hale getirilirken biri ABD yapımı M113 olmak üzere iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun 50 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 425 asker ve beşi ABD yapımı M113 olmak üzere yedi zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman güçlerini bozguna uğrattı. Ayrıca 9 karşı saldırı püskürtülürken düşman güçler 495 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemlerine devam ederken 55 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 129 hedefe yönelik hava, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen grup saldırı sonucu, mühimmat taşıyan bir konteyner gemisi, insansız hava araçlarının üretildiği bir atölye ve bir depo, askeri personel ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı üç HIMARS füzesi ile 49 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-nato-uyeligi-abdnin-dayattigi-bir-proje-1088957930.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim birimi, ukrayna, ukrayna ordusu, konteyner gemisi, insansız hava aracı (iha), himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim birimi, ukrayna, ukrayna ordusu, konteyner gemisi, insansız hava aracı (iha), himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
12:39 08.10.2024 (güncellendi: 12:40 08.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Zolotaya Niva ve Zoryanoye Pervoye yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zoryanoye Pervoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu bu istikamette 855 asker kaybetti.
Taktik konumunu iyileştiren ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zolotaya Niva yerleşim birimini ele geçirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikamette 115 askeri etkisiz hale getirilirken biri ABD yapımı M113 olmak üzere iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun 50 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 425 asker ve beşi ABD yapımı M113 olmak üzere yedi zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman güçlerini bozguna uğrattı. Ayrıca 9 karşı saldırı püskürtülürken düşman güçler 495 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemlerine devam ederken 55 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 129 hedefe yönelik hava, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen grup saldırı sonucu, mühimmat taşıyan bir konteyner gemisi, insansız hava araçlarının üretildiği bir atölye ve bir depo, askeri personel ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı üç HIMARS füzesi ile 49 insansız hava aracını engelledi.