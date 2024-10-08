https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1088963400.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Zolotaya Niva ve Zoryanoye Pervoye yerleşim birimlerinin... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T12:39+0300

2024-10-08T12:39+0300

2024-10-08T12:40+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zoryanoye Pervoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu bu istikamette 855 asker kaybetti.Taktik konumunu iyileştiren ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zolotaya Niva yerleşim birimini ele geçirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikamette 115 askeri etkisiz hale getirilirken biri ABD yapımı M113 olmak üzere iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun 50 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler daha avantajlı hatlara ulaştı ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 425 asker ve beşi ABD yapımı M113 olmak üzere yedi zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşman güçlerini bozguna uğrattı. Ayrıca 9 karşı saldırı püskürtülürken düşman güçler 495 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemlerine devam ederken 55 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 129 hedefe yönelik hava, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen grup saldırı sonucu, mühimmat taşıyan bir konteyner gemisi, insansız hava araçlarının üretildiği bir atölye ve bir depo, askeri personel ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı üç HIMARS füzesi ile 49 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-nato-uyeligi-abdnin-dayattigi-bir-proje-1088957930.html

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