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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-nato-uyeligi-abdnin-dayattigi-bir-proje-1088957930.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın NATO üyeliği ABD’nin dayattığı bir proje
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın NATO üyeliği ABD’nin dayattığı bir proje
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Ukrayna’nın NATO üyelik olasılığının ABD’nin müttefiklerine dayattığı jeopolitik proje olduğunu belirtti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:22+0300
2024-10-08T11:38+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
abd
nato
ukrayna
üyelik
uzun menzilli füze
vladimir putin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'nın NATO üyeliği olasılığı, ABD’nin müttefiklerine dayattığı tamamen jeopolitik bir proje. Pek çok Avrupalı, Ukrayna'nın NATO entegrasyonunun sadece Avrupa güvenlik mimarisinin kalıntılarını yok etmekle kalmayacağı, aynı zamanda ittifakın kendisini de bu enkazın altına gömeceği yönündeki korkularını dile getirmişti” ifadesini kullandı.‘Rusya'nın derinliklerine saldırı çatışmanın doğasını değiştirir’Rus diplomat ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini vurmak için uzun menzilli füzeler kullanmasına yönelik yasağın kaldırılması konusunu müzakere etmesini değerlendirdi.Ukrayna ordusunun Batı yapımı uzun menzilli füze sistemlerini kullanacak yetenekte olmadığını kaydeden Gruşko, “Bu durum çatışmanın doğasını değiştirir” dedi.Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batı'nın böyle bir karar alması halinde doğacak sonuçları defalarca dile getirdiğini anımsattı.‘Hasımlar yanılsamaya kapılmasın diye nükleer doktrini güncelliyoruz’Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, “Stratejik istikrarı, güvenliğimizi ve savunma kabiliyetlerimizi etkileyen faktörlerin tamamını dikkate alıyoruz. Bu amaçla, Nükleer Caydırıcılığa İlişkin Devlet Politikasının Temel İlkelerini güncelliyoruz ki hasımlarımız Rusya Federasyonu'nun güvenliğini mevcut tüm araçlarla sağlamaya hazır olduğumuz konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmasınlar” ifadesini kullandı.Rus diplomatın sözlerine göre kavramsal, siyasi ve askeri-teknik açıdan, “NATO'nun nükleer silaha sahip ülkeleri ve kendini nükleer ilan etmiş olan bloğun kendisi, ittifakın stratejisinde nükleer silahların rolünü artırmaya doğru ilerliyor”.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Kasım 2023 tarihinde, Rusya'nın CTBT onayını geri çektiği yasayı imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Rusya'nın nükleer denemeler yapmayı planladığı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.‘Rusya ve NATO arasında acil durumlar için sıcak hattı var’Rusya ve NATO arasındaki yüksek gerilime rağmen sıcak iletişim hattının çalışmaya devam ettiğini ve Rusya ve ABD savunma bakanları düzeyinde diyalogun sürdüğünü bildiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, “Ancak bu kanallar gerilimi azaltmanın yollarını bulmaktan ziyade acil durumlar için var” ifadesini kullandı.Rusya’nın, gerilimi düşürmek için 2016’dan bu yana defalarca farklı girişimlerde bulunduğunu, ama NATO’nun “ciddi konuşmaya” hazır olmadığını söyleyen Rus diplomat, 2021 Aralık ayında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslağının reddedildiğini anımsatarak, “Batı'da düşünen insanlar bugün bundan çok pişman” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ab-diplomati-borrell-bati-destegi-olmazsa-ukraynadaki-kriz-15-gunde-biter--1088950447.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, abd, nato, ukrayna, üyelik, uzun menzilli füze, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, abd, nato, ukrayna, üyelik, uzun menzilli füze, vladimir putin

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’nın NATO üyeliği ABD’nin dayattığı bir proje

11:22 08.10.2024 (güncellendi: 11:38 08.10.2024)
© Sputnik / Grigoriy SisoevAleksandr Gruşko
Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Ukrayna’nın NATO üyelik olasılığının ABD’nin müttefiklerine dayattığı jeopolitik proje olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna'nın NATO üyeliği olasılığı, ABD’nin müttefiklerine dayattığı tamamen jeopolitik bir proje. Pek çok Avrupalı, Ukrayna'nın NATO entegrasyonunun sadece Avrupa güvenlik mimarisinin kalıntılarını yok etmekle kalmayacağı, aynı zamanda ittifakın kendisini de bu enkazın altına gömeceği yönündeki korkularını dile getirmişti” ifadesini kullandı.

‘Rusya'nın derinliklerine saldırı çatışmanın doğasını değiştirir’

Rus diplomat ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini vurmak için uzun menzilli füzeler kullanmasına yönelik yasağın kaldırılması konusunu müzakere etmesini değerlendirdi.
Ukrayna ordusunun Batı yapımı uzun menzilli füze sistemlerini kullanacak yetenekte olmadığını kaydeden Gruşko, “Bu durum çatışmanın doğasını değiştirir” dedi.
Gruşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batı'nın böyle bir karar alması halinde doğacak sonuçları defalarca dile getirdiğini anımsattı.

‘Hasımlar yanılsamaya kapılmasın diye nükleer doktrini güncelliyoruz’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, “Stratejik istikrarı, güvenliğimizi ve savunma kabiliyetlerimizi etkileyen faktörlerin tamamını dikkate alıyoruz. Bu amaçla, Nükleer Caydırıcılığa İlişkin Devlet Politikasının Temel İlkelerini güncelliyoruz ki hasımlarımız Rusya Federasyonu'nun güvenliğini mevcut tüm araçlarla sağlamaya hazır olduğumuz konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmasınlar” ifadesini kullandı.
Rus diplomatın sözlerine göre kavramsal, siyasi ve askeri-teknik açıdan, “NATO'nun nükleer silaha sahip ülkeleri ve kendini nükleer ilan etmiş olan bloğun kendisi, ittifakın stratejisinde nükleer silahların rolünü artırmaya doğru ilerliyor”.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Kasım 2023 tarihinde, Rusya'nın CTBT onayını geri çektiği yasayı imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Rusya'nın nükleer denemeler yapmayı planladığı anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

‘Rusya ve NATO arasında acil durumlar için sıcak hattı var’

Rusya ve NATO arasındaki yüksek gerilime rağmen sıcak iletişim hattının çalışmaya devam ettiğini ve Rusya ve ABD savunma bakanları düzeyinde diyalogun sürdüğünü bildiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, “Ancak bu kanallar gerilimi azaltmanın yollarını bulmaktan ziyade acil durumlar için var” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, gerilimi düşürmek için 2016’dan bu yana defalarca farklı girişimlerde bulunduğunu, ama NATO’nun “ciddi konuşmaya” hazır olmadığını söyleyen Rus diplomat, 2021 Aralık ayında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslağının reddedildiğini anımsatarak, “Batı'da düşünen insanlar bugün bundan çok pişman” diye ekledi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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