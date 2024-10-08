https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ab-diplomati-borrell-bati-destegi-olmazsa-ukraynadaki-kriz-15-gunde-biter--1088950447.html
AB Diplomatı Borrell: Batı desteği olmazsa Ukrayna'daki kriz 15 günde biter
AB Diplomatı Borrell: Batı desteği olmazsa Ukrayna'daki kriz 15 günde biter
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Batı desteği olmadan Ukrayna krizinin 15 gün içinde biteceğini söyledi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T10:00+0300
2024-10-08T10:00+0300
2024-10-08T10:05+0300
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’daki çatışmanın Batı’nın Kiev’e desteği kesilirse 15 gün içinde sona ereceğini belirtti. İspanyol gazetesi 20 Minutos‘a verdiği röportajda Borrell, “Birçok kişi savaşın en kısa sürede sona ermesini istiyor,” diyerek şunları ekledi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce, Ukrayna’ya yeni silahların gönderilmesinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini, ancak çatışmanın uzamasına yol açacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kuba-brics-partner-ulkesi-olmak-resmi-basvuru-yapti---1088949997.html
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josep borrell, ab, batı, abd, yardım, insani yardım, askeri yardım
josep borrell, ab, batı, abd, yardım, insani yardım, askeri yardım
AB Diplomatı Borrell: Batı desteği olmazsa Ukrayna'daki kriz 15 günde biter
10:00 08.10.2024 (güncellendi: 10:05 08.10.2024)
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Batı desteği olmadan Ukrayna krizinin 15 gün içinde biteceğini söyledi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’daki çatışmanın Batı’nın Kiev’e desteği kesilirse 15 gün içinde sona ereceğini belirtti.
İspanyol gazetesi 20 Minutos‘a verdiği röportajda Borrell, “Birçok kişi savaşın en kısa sürede sona ermesini istiyor,” diyerek şunları ekledi:
Eğer Ukrayna’ya desteğimizi kesersek, savaş 15 gün içinde sona erer ve Putin hedeflerine ulaşır. Bu, Ukraynalılar için ve Avrupa’nın güvenliği için istediğimiz bir sonuç mu?”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce, Ukrayna’ya yeni silahların gönderilmesinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini, ancak çatışmanın uzamasına yol açacağını vurgulamıştı.