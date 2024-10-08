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Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor
Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor
Sputnik Türkiye
Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor. Çalışmalar, su altı... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:16+0300
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 11 gün geçti.Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.Kayıp Rojin Kabaiş olayında son durumKabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.Sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişine devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-nerede-olduruldugu-belli-oldu-3-dakikada-katledildi-1088919732.html
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kayıp rojin kabaiş bulundu mu, rojin kabaiş yaşıyor mu, van’da kaybolan rojin kabaiş nerede, rojin kabaiş öldü mü, rojin kabaiş yaşıyor mu, rojin kabaiş son dakika bulundu mu
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Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor

12:16 08.10.2024
© İHARojin Kabaiş aranıyor
Rojin Kabaiş aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© İHA
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Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor. Çalışmalar, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor. Şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 11 gün geçti.
Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

Kayıp Rojin Kabaiş olayında son durum

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.
Sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişine devam ediyor.
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