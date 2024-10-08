https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rakibine-jackie-chan-dedi-irkciliktan-10-mac-ceza-aldi-1088949733.html

Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı

Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı

Sputnik Türkiye

İtalyan ekibi Como'nun Wolves ile oynadığı hazırlık maçında Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' diye seslenmesini FIFA ırkçılık olarak değerlendirdi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T09:41+0300

2024-10-08T09:41+0300

2024-10-08T09:41+0300

spor

jackie chan

jackie chan

gizli ırkçılık

ırkçı hareket

futbol

serie a

futbolcu

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Serie A'ya yükselen Como bu yaz Premier Lig ekibi Wolves ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, yaşanan bir pozisyonun ardından Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşti. Jackie Chan sözüne yumruklu karşılıkCurto'nun sözleri üzerine Wolves oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.Maçın ardından Wolves, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.Irkçılık sayıldıFIFA, Hong Kong'lu aktör Jackie Chan'in Güney Koreli futbolcuya seslenilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.Marco Curto'ya 10 maç men veren FIFA'nın açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı." ifadeleri yer aldı.Curto'nun 10 maçlık cezası 2 sene sonraya ertelendi.

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Sputnik Türkiye

jackie chan, jackie chan, gizli ırkçılık, ırkçı hareket, futbol, serie a, futbolcu