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Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı
Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı
Sputnik Türkiye
İtalyan ekibi Como'nun Wolves ile oynadığı hazırlık maçında Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' diye seslenmesini FIFA ırkçılık olarak değerlendirdi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T09:41+0300
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Serie A'ya yükselen Como bu yaz Premier Lig ekibi Wolves ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, yaşanan bir pozisyonun ardından Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşti. Jackie Chan sözüne yumruklu karşılıkCurto'nun sözleri üzerine Wolves oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.Maçın ardından Wolves, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.Irkçılık sayıldıFIFA, Hong Kong'lu aktör Jackie Chan'in Güney Koreli futbolcuya seslenilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.Marco Curto'ya 10 maç men veren FIFA'nın açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı." ifadeleri yer aldı.Curto'nun 10 maçlık cezası 2 sene sonraya ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/vinicius-ve-chukwuezeye-irkci-hakaret-eden-taraftara-1-yil-hapis-cezasi-1088488512.html
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jackie chan, jackie chan, gizli ırkçılık, ırkçı hareket, futbol, serie a, futbolcu
jackie chan, jackie chan, gizli ırkçılık, ırkçı hareket, futbol, serie a, futbolcu

Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı

09:41 08.10.2024
© AFP 2023Çinli aktör Jackie Chan
Çinli aktör Jackie Chan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AFP 2023
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İtalyan ekibi Como'nun Wolves ile oynadığı hazırlık maçında Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' diye seslenmesini FIFA ırkçılık olarak değerlendirdi ve Curto'ya 10 maç ceza verdi.
Serie A'ya yükselen Como bu yaz Premier Lig ekibi Wolves ile hazırlık maçı oynadı.
Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, yaşanan bir pozisyonun ardından Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşti.

Jackie Chan sözüne yumruklu karşılık

Curto'nun sözleri üzerine Wolves oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.
Maçın ardından Wolves, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

Irkçılık sayıldı

FIFA, Hong Kong'lu aktör Jackie Chan'in Güney Koreli futbolcuya seslenilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.
Marco Curto'ya 10 maç men veren FIFA'nın açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı." ifadeleri yer aldı.
Curto'nun 10 maçlık cezası 2 sene sonraya ertelendi.
İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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