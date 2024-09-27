https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/vinicius-ve-chukwuezeye-irkci-hakaret-eden-taraftara-1-yil-hapis-cezasi-1088488512.html
Vinicius ve Chukwueze'ye ırkçı hakaret eden taraftara 1 yıl hapis cezası
Vinicius ve Chukwueze'ye ırkçı hakaret eden taraftara 1 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
La Liga'da oynayan siyah futbolcular Vinicius Jr. ve Samuel Chukwueze'ye tribünden ırkçı hakaret eden bir taraftara toplam bir yıl hapis cezası verildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:07+0300
2024-09-27T00:07+0300
2024-09-27T00:07+0300
spor
vinicius jr
hapis
hapis cezası
taraftar
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son dönemlerde artan ırkçı söylemlere karşı başlatılan yasal yaptırımlar kapsamında tribünlerden yapılan ırkçı söylemlere bir kez daha ceza geldi.Real Madrid'de oynayan Vinicius ve bir dönem Villarreal'de forma giyen Chukwueze'ye 5 ve 18 Şubat 2023 tarihlerinde Mallorca'da oynanan iki farklı maçta tribünden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen bir taraftar hakkındaki davayı sonlandı.Palma de Mallorca 3 numaralı idari mahkemesi, sanık taraftara her bir futbolcuya söylediği ırkçı hakaretler nedeniyle 6'şar aydan toplam 1 yıl hapis, 3 yıl tüm stadyumlardan men ve Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu tarafından kesilen para cezasının ödenmesi cezalarını verdi.İspanya futbolunda ırkçılıkla bağlantılı ilk hapis cezası geçen haziran ayında yine Vinicius ile bağlantılı bir olayda verilmişti.
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vinicius jr, hapis, hapis cezası, taraftar
vinicius jr, hapis, hapis cezası, taraftar
Vinicius ve Chukwueze'ye ırkçı hakaret eden taraftara 1 yıl hapis cezası
La Liga'da oynayan siyah futbolcular Vinicius Jr. ve Samuel Chukwueze'ye tribünden ırkçı hakaret eden bir taraftara toplam bir yıl hapis cezası verildi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son dönemlerde artan ırkçı söylemlere karşı başlatılan yasal yaptırımlar kapsamında tribünlerden yapılan ırkçı söylemlere bir kez daha ceza geldi.
Real Madrid'de oynayan Vinicius ve bir dönem Villarreal'de forma giyen Chukwueze'ye 5 ve 18 Şubat 2023 tarihlerinde Mallorca'da oynanan iki farklı maçta tribünden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen bir taraftar hakkındaki davayı sonlandı.
Palma de Mallorca 3 numaralı idari mahkemesi, sanık taraftara her bir futbolcuya söylediği ırkçı hakaretler nedeniyle 6'şar aydan toplam 1 yıl hapis, 3 yıl tüm stadyumlardan men ve Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu tarafından kesilen para cezasının ödenmesi cezalarını verdi.
İspanya futbolunda ırkçılıkla bağlantılı ilk hapis cezası geçen haziran ayında yine Vinicius ile bağlantılı bir olayda verilmişti.