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Putin'le görüşen Paşinyan: Rusya ve Ermenistan arasında aktif bir siyasi diyalog var
Putin'le görüşen Paşinyan: Rusya ve Ermenistan arasında aktif bir siyasi diyalog var
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ve Moskova arasında son dönemde aktif bir siyasi diyalog bulunduğunu belirtti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T15:55+0300
2024-10-08T15:55+0300
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Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin basına açık kısmında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğa vurgu yaptı.Paşinyan, "Son aylarda oldukça aktif bir siyasi diyalog yürüttüğümüzü belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ülkemize geldi, sadece hükümetlerarası komisyon toplantısı yapılmadı, aynı zamanda biz de tüm konuları etraflıca ele aldık. Ekim ayının başlarında Erivan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konseyi toplantısını gerçekleştirdik. Bu etkinlik sırasında, Rusya ile Ermenistan'ın işbirliği konularını ve gündemdeki meselelerini Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'le istişare ettik. Bugün bu istişarelerin sentezini yapabileceğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.'Paşinyan'la BRICS Zirvesi'nde görüşmeyi planlıyorum'Rusya lideri Putin de, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi'nde Paşinyan'ı görmeyi beklediğini ve kendisiyle ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.Paşinyan, daveti için Putin'e teşekkür etti.
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rusya, vladimir putin, ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bağımsız devletler topluluğu, bdt, bdt ülkeleri, brics, brics zirvesi, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği

Putin'le görüşen Paşinyan: Rusya ve Ermenistan arasında aktif bir siyasi diyalog var

15:55 08.10.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ve Moskova arasında son dönemde aktif bir siyasi diyalog bulunduğunu belirtti.
Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin basına açık kısmında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğa vurgu yaptı.

Paşinyan, "Son aylarda oldukça aktif bir siyasi diyalog yürüttüğümüzü belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ülkemize geldi, sadece hükümetlerarası komisyon toplantısı yapılmadı, aynı zamanda biz de tüm konuları etraflıca ele aldık. Ekim ayının başlarında Erivan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konseyi toplantısını gerçekleştirdik. Bu etkinlik sırasında, Rusya ile Ermenistan'ın işbirliği konularını ve gündemdeki meselelerini Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'le istişare ettik. Bugün bu istişarelerin sentezini yapabileceğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'Paşinyan'la BRICS Zirvesi'nde görüşmeyi planlıyorum'

Rusya lideri Putin de, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi'nde Paşinyan'ı görmeyi beklediğini ve kendisiyle ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.

Paşinyan, daveti için Putin'e teşekkür etti.
Встреча глав государств-участников СНГ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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