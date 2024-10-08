https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/putin-rusya-ve-azerbaycan-arasindaki-ticaret-hacminde-bu-yil-rekor-kirilabilir-1088968226.html

Putin: Rusya ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminde bu yıl rekor kırılabilir

Putin: Rusya ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminde bu yıl rekor kırılabilir

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl ikili ticarette rekor beklentisi içinde olduklarını açıkladı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T14:32+0300

2024-10-08T14:32+0300

2024-10-08T14:32+0300

dünya

rusya

azerbaycan

vladimir putin

ilham aliyev

ticaret hacmi

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

bağımsız devletler topluluğu

bdt

bdt ülkeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088967692_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_84c1c8819808a08b2fc980348e8bdb09.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmenin başında konuşma yaptı.Dün akşam BDT liderleriyle gayriresmi görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkilere değindiklerini hatırlatan Putin, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini belirtti.2024'ün ilk 6 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2.5 katına çıkarak 8.3 milyar doları aştığını anlatan Putin, "Bu tempoyla devam edersek, bu yılki ticaret hacmi 14-16 milyar dolar olabilir. Bu bir rekor olur" dedi. Rusya’nın Azerbaycan’a doğrudan yatırımlarının ise 4 milyar dolardan fazla olduğunu kaydeden Putin, hem enerji sektörü hem de altyapı geliştirme alanında projeler bulunduğunu dile getirdi.Putin, "(Projelerin) hepsi umut verici, hepsi gerçek, yaşayan projeler; hem ikili hem de çok taraflı" diye konuştu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Putin’in Azerbaycan ziyareti sonrasında ikili ilişkilerin dinamiklerinin oldukça dikkat çektiğini vurgulayarak, Bakü'de Ağustos'ta alınan kararların uygulanması kapsamında çeşitli kurumların temsilcileri ve hükümet üyeleri düzeyinde çok sayıda temas gerçekleştiğine işaret etti.Aliyev, "Özellikle de Ağustos ayında Bakü'de ana hatlarını çizdiğimiz yeni projeler elbette sürekli dikkat ve kontrolümüzü gerektiriyor. Dolayısıyla bugün, gündemi bir kez daha gözden geçirmek ve vardığımız anlaşmaların uygulanmasına yönelik spesifik adımları belirlemek için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/trumptan-bidena-elestiri-ukraynaya-300-milyar-dolar-gonderirken-afetzedelere-750ser-dolar-veriyoruz-1088966203.html

rusya

azerbaycan

bağımsız devletler topluluğu

bdt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, ticaret hacmi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), bağımsız devletler topluluğu, bdt, bdt ülkeleri