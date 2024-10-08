Trump'tan Biden'a eleştiri: 'Ukrayna'ya 300 milyar dolar gönderirken afetzedelere 750'şer dolar veriyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:08
80 dk
HABER MASASI
Ülkemizde gençler arasında giderek artan şiddet olayları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:10
3 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
19:25
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
19:36
3 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
20:04
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/trumptan-bidena-elestiri-ukraynaya-300-milyar-dolar-gonderirken-afetzedelere-750ser-dolar-veriyoruz-1088966203.html
Trump'tan Biden'a eleştiri: 'Ukrayna'ya 300 milyar dolar gönderirken afetzedelere 750'şer dolar veriyoruz'
Trump'tan Biden'a eleştiri: 'Ukrayna'ya 300 milyar dolar gönderirken afetzedelere 750'şer dolar veriyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD başkan adayı Trump, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna politikasını Kiev'e gönderilen yardımlar üzerinden eleştirdi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T13:35+0300
2024-10-08T13:35+0300
dünya
abd
abd seçimleri
donald trump
joe biden
ukrayna
askeri yardım
mali yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087890119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ce6e4adcb6f5936c7a080eeb6e085e2.jpg
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yardım aktarılırken tarihin en güçlü kasırgasının mağdurlarına 750'şer dolar acil yardım ödemesi yapıldığını belirtti.Trump, "Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık, bunun yanında Biden yönetimi vatandaşlara şimdiye kadarki en güçlü kasırga bağlamında acil ihtiyaçlar için 750'şer dolar sunuyor" dedi.Trump ayrıca bazı eyaletlerde, özellikle Kuzey Carolina'da yetkililerin doğal afetin sonuçlarını ele alma biçiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.Başkan adayı, "Kuzey Carolina'da yardım edecek kimse yok. Bu korkunç bir durum. Bütün gün oradaydım ve ağır yaralananlar dışında çok az insan gördüm. Bir adam, hiçbir şeyi kalmadığı için bir taşın üzerinde oturuyordu" ifadelerini kullandı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087890119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_096e45ae92a6941c881e3715a41f38e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd seçimleri, donald trump, joe biden, ukrayna, askeri yardım, mali yardım
abd, abd seçimleri, donald trump, joe biden, ukrayna, askeri yardım, mali yardım

Trump'tan Biden'a eleştiri: 'Ukrayna'ya 300 milyar dolar gönderirken afetzedelere 750'şer dolar veriyoruz'

13:35 08.10.2024
© AP Photo / Matt RourkeTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Abone ol
ABD başkan adayı Trump, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna politikasını Kiev'e gönderilen yardımlar üzerinden eleştirdi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yardım aktarılırken tarihin en güçlü kasırgasının mağdurlarına 750'şer dolar acil yardım ödemesi yapıldığını belirtti.

Trump, "Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık, bunun yanında Biden yönetimi vatandaşlara şimdiye kadarki en güçlü kasırga bağlamında acil ihtiyaçlar için 750'şer dolar sunuyor" dedi.

Trump ayrıca bazı eyaletlerde, özellikle Kuzey Carolina'da yetkililerin doğal afetin sonuçlarını ele alma biçiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Başkan adayı, "Kuzey Carolina'da yardım edecek kimse yok. Bu korkunç bir durum. Bütün gün oradaydım ve ağır yaralananlar dışında çok az insan gördüm. Bir adam, hiçbir şeyi kalmadığı için bir taşın üzerinde oturuyordu" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала