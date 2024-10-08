Trump'tan Biden'a eleştiri: 'Ukrayna'ya 300 milyar dolar gönderirken afetzedelere 750'şer dolar veriyoruz'
© AP Photo / Matt RourkeTrump
© AP Photo / Matt Rourke
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ABD başkan adayı Trump, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna politikasını Kiev'e gönderilen yardımlar üzerinden eleştirdi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yardım aktarılırken tarihin en güçlü kasırgasının mağdurlarına 750'şer dolar acil yardım ödemesi yapıldığını belirtti.
Trump, "Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık, bunun yanında Biden yönetimi vatandaşlara şimdiye kadarki en güçlü kasırga bağlamında acil ihtiyaçlar için 750'şer dolar sunuyor" dedi.
Trump ayrıca bazı eyaletlerde, özellikle Kuzey Carolina'da yetkililerin doğal afetin sonuçlarını ele alma biçiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Başkan adayı, "Kuzey Carolina'da yardım edecek kimse yok. Bu korkunç bir durum. Bütün gün oradaydım ve ağır yaralananlar dışında çok az insan gördüm. Bir adam, hiçbir şeyi kalmadığı için bir taşın üzerinde oturuyordu" ifadelerini kullandı.
Trump, "Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık, bunun yanında Biden yönetimi vatandaşlara şimdiye kadarki en güçlü kasırga bağlamında acil ihtiyaçlar için 750'şer dolar sunuyor" dedi.
Trump ayrıca bazı eyaletlerde, özellikle Kuzey Carolina'da yetkililerin doğal afetin sonuçlarını ele alma biçiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Başkan adayı, "Kuzey Carolina'da yardım edecek kimse yok. Bu korkunç bir durum. Bütün gün oradaydım ve ağır yaralananlar dışında çok az insan gördüm. Bir adam, hiçbir şeyi kalmadığı için bir taşın üzerinde oturuyordu" ifadelerini kullandı.