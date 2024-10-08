Psikiyatrist Budayıcıoğlu'ndan 'en ağır hastalık' uyarısı: Yüksek güvenlikli psikiyatri hastaneleri artmalı

"Bunlar psikiyatrinin en ağır hastalıklarıdır. Hastanede medikal tedavi yapılır. Hastaneden bir süre sonra çıkarılırlar, her doktor mutlaka ağır hastalıklarda “İlaçların düzenli kullanılması” konusunda uyarıda bulunur. Dışarıdan baktığınızda hasta olduklarını kolay kolay anlamayabilirsiniz. İçe dönüktürler, hayalleri farklıdır ve tehlikelidirler. Doktorlar ilaçları bırakırlarsa, sürekli tedavi altında yaşamazlarsa, kendilerine ve çevrelerine zarar vereceklerini bilirler. Yüksek güvenlikli psikiyatri hastanelerinin sayısı artırılmalı. Bununla birlikte bu hastalar eğer evlerinde ilaç kullanımına devam edeceklerse mutlaka bir denetim sistemi getirilmeli.”