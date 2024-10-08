https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/pelin-karacanin-katilinden-itiraf-araba-hareket-edince-pelin-altinda-kaldi-1088983030.html
Pelin Karaca'nın katilinden itiraf: 'Araba hareket edince Pelin altında kaldı'
Pelin Karaca'nın katilinden itiraf: 'Araba hareket edince Pelin altında kaldı'
Sputnik Türkiye
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca’yı öldüren şahıs... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T19:48+0300
2024-10-08T19:48+0300
2024-10-08T19:52+0300
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cinayet
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Uşak'ta ormanlık alanda cesedi bulunan Pelin Karaca'nın katili mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.17 Eylül’de kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı arayan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının son görüştüğü 36 yaşındaki A.U.'yu takibe aldı. A.U. polis sorgusunda cinayeti itiraf ederek Pelin Karaca’nın cansız bedenini Uşak’ın Eşme ilçesinde ormanlık alana gömdüğünü belirtti. Cesedi arama çalışmalarında Pelin Karaca’nın cansız bedenine ulaşıldı. 'Öldüğünü anlayınca korktum'Pelin Karaca’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken cinayeti itiraf eden A.U. mahkemeye çıkarıldı. A.U. mahkemedeki ifadesinde “Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dedi. Evli ve çocuk sahibi A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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pelin karaca cinayet, uşak ceset, manisa kayıp kız
pelin karaca cinayet, uşak ceset, manisa kayıp kız
Pelin Karaca'nın katilinden itiraf: 'Araba hareket edince Pelin altında kaldı'
19:48 08.10.2024 (güncellendi: 19:52 08.10.2024)
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca’yı öldüren şahıs, cinayeti itiraf etti. Genç kadının aracın altında kaldığını ve korkarak ormana gömdüğünü açıkladı.
Uşak'ta ormanlık alanda cesedi bulunan Pelin Karaca'nın katili mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 Eylül’de kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı arayan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının son görüştüğü 36 yaşındaki A.U.'yu takibe aldı. A.U. polis sorgusunda cinayeti itiraf ederek Pelin Karaca’nın cansız bedenini Uşak’ın Eşme ilçesinde ormanlık alana gömdüğünü belirtti. Cesedi arama çalışmalarında Pelin Karaca’nın cansız bedenine ulaşıldı.
'Öldüğünü anlayınca korktum'
Pelin Karaca’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken cinayeti itiraf eden A.U. mahkemeye çıkarıldı. A.U. mahkemedeki ifadesinde “Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm” dedi. Evli ve çocuk sahibi A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.