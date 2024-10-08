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Oğluyla kavga eden çocuğu otomobiliyle ezen kadın hakkında 20 yıla kadar hapis talebi
Oğluyla kavga eden çocuğu otomobiliyle ezen kadın hakkında 20 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezen kadın hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olaydan kısa bir sonra gözaltına... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:26+0300
2024-10-08T11:26+0300
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Bolu'nun Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y’i otomobiliyle ezdi. G.M.U. çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Ev hapsi cezası tutukluğa çevrildiOlaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi. Evinden alınan G.M.U., cezaevine gönderildi.İfadesi ortaya çıktıSavcılıkta verdiği ifadede ise olayı bilerek yapmadığını ifade eden G.M.U., "Yolda E.Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu" dedi.20 yıla kadar hapsi isteniyorOlaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.
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bolu, çocuk, otomobil
bolu, çocuk, otomobil

Oğluyla kavga eden çocuğu otomobiliyle ezen kadın hakkında 20 yıla kadar hapis talebi

11:26 08.10.2024
Bolu
Bolu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezen kadın hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Tepkilerin ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi.
Bolu'nun Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y’i otomobiliyle ezdi. G.M.U. çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ev hapsi cezası tutukluğa çevrildi

Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi. Evinden alınan G.M.U., cezaevine gönderildi.

İfadesi ortaya çıktı

Savcılıkta verdiği ifadede ise olayı bilerek yapmadığını ifade eden G.M.U., "Yolda E.Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu" dedi.

20 yıla kadar hapsi isteniyor

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.
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