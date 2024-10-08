https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/nijeryada-15-kacak-petrol-aritma-tesisi-imha-edildi-1088944692.html

Nijerya'da 15 kaçak petrol arıtma tesisi imha edildi

Nijerya'da 15 kaçak petrol arıtma tesisi imha edildi

Sputnik Türkiye

Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 15 tesis imha edildi. 11 tanker ce birkaç teknenin bulunduğu operasyonlarda toplam 115 bin litre... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T02:57+0300

2024-10-08T02:57+0300

2024-10-08T02:57+0300

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petrol rafinerisi

petrol tankeri

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Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.Danjuma, operasyonlarda 15 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini duyurdu.Operasyonlarda petrol taşıyan 11 tanker ve birkaç teknenin ele geçirildiğini aktaran Danjuma, 115 bin litre çalınan petrolün de ele geçirildiğini kaydetti.37 milyar varillik petrol rezerviNijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

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nijerya, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri