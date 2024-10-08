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Beyaz Saray: İsraillilerle İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor
Beyaz Saray: İsraillilerle İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T02:17+0300
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2024-10-08T02:17+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Ortadoğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'li sözcü, "İsraillilerle, İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" ifadesini kullanarak İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını yineledi.ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek verdiklerini hatırlatan Jean-Pierre, bu desteği sürdüreceklerini vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini kaydederek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/biden-onlarin-yerinde-olsaydim-petrol-sahalarini-hedef-almanin-yani-sira-diger-alternatifleri-1088838662.html
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abd, israil, iran, beyaz saray
Beyaz Saray: İsraillilerle İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek verdiklerini hatırlatarak görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Ortadoğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li sözcü, "İsraillilerle, İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" ifadesini kullanarak İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını yineledi.
ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek verdiklerini hatırlatan Jean-Pierre, bu desteği sürdüreceklerini vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini kaydederek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." ifadesini kullanmıştı.