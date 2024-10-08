https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/netanyahunun-istegi-uzerine-israil-savunma-bakani-gallantin-abd-ziyareti-ertelendi-1088987223.html

Netanyahu'nun isteği üzerine İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

Netanyahu'nun isteği üzerine İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için ABD'ye yapacağı ziyaret İsrail Başbakanı Binyamin... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T22:47+0300

2024-10-08T22:47+0300

2024-10-08T22:47+0300

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talepleri sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.Savunma Bakanı Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için bu akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu.İsrail basınında çıkan haberlerde, Gallant'ın yarın yapacağı bir günlük Washington ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi. Aynı zamanda Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.İsrail basını, Netanyahu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini söylediğini yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-samda-iran-buyukelciligi-yakininda-bulunan-bir-binayi-hedef-aldi-ilk-belirlemelere-gore-4-1088985876.html

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