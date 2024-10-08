https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/milli-takim-kadrosunda-2-degisiklik-kadrodan-cikarildilar-1088960353.html

Milli takım kadrosunda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldılar

Milli takım kadrosunda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldılar

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Kaleci Günok yerine Berke Özer milli takıma çağrıldı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mert günok

a milli futbol takımı

kadro dışı

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UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.

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mert günok, a milli futbol takımı, kadro dışı