https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/milli-takim-kadrosunda-2-degisiklik-kadrodan-cikarildilar-1088960353.html
Milli takım kadrosunda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldılar
Milli takım kadrosunda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldılar
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A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Kaleci Günok yerine Berke Özer milli takıma çağrıldı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:43+0300
2024-10-08T11:43+0300
2024-10-08T11:48+0300
spor
mert günok
a milli futbol takımı
kadro dışı
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UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.
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mert günok, a milli futbol takımı, kadro dışı
mert günok, a milli futbol takımı, kadro dışı
Milli takım kadrosunda 2 değişiklik: Kadrodan çıkarıldılar
11:43 08.10.2024 (güncellendi: 11:48 08.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Kaleci Günok yerine Berke Özer milli takıma çağrıldı.
UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.