https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-kupasinda-altin-madalya-kazandi-1088260187.html
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı. 22 yarışmacının katılım gösterdiği... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T19:28+0300
2024-09-20T19:28+0300
2024-09-20T19:28+0300
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yüzme yarışı
dalış
serbest dalış dünya şampiyonası
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Şahika Ercümen, Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda 4 dalış kategorisinde birincilik elde etti.Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda Milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 4 kategoride altın madalya kazandı. Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak şampiyonada birincilik elde etti.'Ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum'Madalya töreninde konuşan Şahika Ercümen "Bu yıl katıldığım 3 uluslararası, bir de Türkiye şampiyonasında 10’dan fazla madalya kazandım. Önümde Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek önemli bir uluslararası turnuva daha var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları artırıp Yunanistan’da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum" dedi.CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası ne zaman?2 Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-paralimpik-oyunlarinda-tarihinin-en-iyi-derecesini-elde-etti-1087797651.html
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serbest dalış, şahika ercümen, antalya, dünya şampiyonası, yüzme, yüzme yarışı, dalış, serbest dalış dünya şampiyonası
Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı
17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı. 22 yarışmacının katılım gösterdiği etkinlikte Türkiye temsilcisi dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.
Şahika Ercümen, Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda 4 dalış kategorisinde birincilik elde etti.
Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda Milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı 4 kategoride altın madalya kazandı. Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak şampiyonada birincilik elde etti.
'Ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum'
Madalya töreninde konuşan Şahika Ercümen "Bu yıl katıldığım 3 uluslararası, bir de Türkiye şampiyonasında 10’dan fazla madalya kazandım. Önümde Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek önemli bir uluslararası turnuva daha var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları artırıp Yunanistan’da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum" dedi.
CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası ne zaman?
2 Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.