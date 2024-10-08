https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/mevduat-faizinde-guncel-durum-bankalar-faiz-oranlarini-guncelledi-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-1088970882.html

Mevduat faizinde güncel durum: Bankalar faiz oranlarını güncelledi, 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Mevduat faizinde güncel durum: Bankalar faiz oranlarını güncelledi, 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Mevduat faizinde son haftalarda yaşanan gerilemeyle birlikte güncel durum merak ediliyor. Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminler 2025 yılına... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T15:14+0300

2024-10-08T15:14+0300

2024-10-08T15:18+0300

türkiye

mevduat

mevduat faizi

merkez bankası

banka

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Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminleri 2025 yılına ertelenmeye başladı. Son gelişmelerin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelliyor. Yeni kampanyalarda eski ile yeni müşterilere sunulan faiz oranlarında ciddi bir fark oluştu. NTV'nin haberine göre, bankaların mevcut müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 44-49 bandına geriledi. Düşüşte piyasalardaki fazla Türk Lirası'nın etkileri hissedildi.Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizlerde hareketlilik devam etti. Gecelik faiz, dün yeniden yüzde 49,82'ye kadar indi. Bu durumun mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu. Yeni mevduat yatırımcısı kazanma hedefiyle yapılan kampanyalarda faiz oranı yüzde 54'e kadar yükseldi.Mevduat faiz oranlarıMerkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,843 aya kadar vadede yüzde 59,486 aya kadar vadede yüzde 50,531 yıla kadar vadede yüzde 50,201 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,27100 bin TL'nin getirisiAna para: 100 bin TLFaiz oranı: Yüzde 54Vade: 32 günVade sonu tutar: 104 bin 367 TLNet kazanç: 4 bin 367 TLAna para: 100 bin TLFaiz oranı: Yüzde 47Vade: 32 günVade sonu tutar: 103 bin 801 TLNet kazanç: 3 bin 801 TL1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?Ana para: 1 milyon TLFaiz oranı: Yüzde 54Vade: 32 günVade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TLNet kazanç: 43 bin 672 TLAna para: 1 milyon TLFaiz oranı: Yüzde 48Vade: 32 günVade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TLNet kazanç: 38 bin 820 TL

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