Mevduat faizinde güncel durum: Bankalar faiz oranlarını güncelledi, 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
15:14 08.10.2024 (güncellendi: 15:18 08.10.2024)
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Mevduat faizinde son haftalarda yaşanan gerilemeyle birlikte güncel durum merak ediliyor. Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminler 2025 yılına erteleniyor. Son gelişmelerin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Peki, 100 bin TL ve 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminleri 2025 yılına ertelenmeye başladı. Son gelişmelerin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelliyor. Yeni kampanyalarda eski ile yeni müşterilere sunulan faiz oranlarında ciddi bir fark oluştu. NTV'nin haberine göre, bankaların mevcut müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 44-49 bandına geriledi. Düşüşte piyasalardaki fazla Türk Lirası'nın etkileri hissedildi.
Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizlerde hareketlilik devam etti. Gecelik faiz, dün yeniden yüzde 49,82'ye kadar indi. Bu durumun mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu. Yeni mevduat yatırımcısı kazanma hedefiyle yapılan kampanyalarda faiz oranı yüzde 54'e kadar yükseldi.
Mevduat faiz oranları
Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:
1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,84
3 aya kadar vadede yüzde 59,48
6 aya kadar vadede yüzde 50,53
1 yıla kadar vadede yüzde 50,20
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,27
TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:
1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,84
3 aya kadar vadede yüzde 59,48
6 aya kadar vadede yüzde 50,53
1 yıla kadar vadede yüzde 50,20
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,27
100 bin TL'nin getirisi
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104 bin 367 TL
Net kazanç: 4 bin 367 TL
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL
Net kazanç: 3 bin 801 TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104 bin 367 TL
Net kazanç: 4 bin 367 TL
Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL
Net kazanç: 3 bin 801 TL
1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?
Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL
Net kazanç: 43 bin 672 TL
Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL
Net kazanç: 43 bin 672 TL
Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL