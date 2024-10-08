https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/lubnandan-israilin-orta-kesimine-5-fuze-firlatildi-1088944838.html

Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı

Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı

Sputnik Türkiye

Lübnan'dan Tel Aviv'e füze fırlatıldı. Fırlatılan füzelerden bazıları açık araziye düşerken diğerleri etkisiz hale getirildi. İsrail basınına göre ise... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T04:07+0300

2024-10-08T04:07+0300

2024-10-08T04:07+0300

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füze

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Lübnan'dan İsrail'in Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in pek çok noktasında uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 5 füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise açık araziye düştüğü ifade edildi.Yedioth Ahronot gazetesi ise etkisiz hale getirilen füzelerden düşen şarapnel parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.

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