https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/lubnandan-israilin-orta-kesimine-5-fuze-firlatildi-1088944838.html
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Lübnan'dan Tel Aviv'e füze fırlatıldı. Fırlatılan füzelerden bazıları açık araziye düşerken diğerleri etkisiz hale getirildi. İsrail basınına göre ise... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T04:07+0300
2024-10-08T04:07+0300
2024-10-08T04:07+0300
dünya
lübnan
israil
füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086800138_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b26fc78fbe220b24f51921cd7d250b3d.jpg
Lübnan'dan İsrail'in Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in pek çok noktasında uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 5 füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise açık araziye düştüğü ifade edildi.Yedioth Ahronot gazetesi ise etkisiz hale getirilen füzelerden düşen şarapnel parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/husiler-israilin-yafa-ve-eylat-kentlerini-balistik-fuze-ve-ihalarla-vurdugunu-duyurdu-1088941751.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086800138_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_b3874045350d1e5e4256d2789934bba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, israil, füze
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
Lübnan'dan Tel Aviv'e füze fırlatıldı. Fırlatılan füzelerden bazıları açık araziye düşerken diğerleri etkisiz hale getirildi. İsrail basınına göre ise füzelerden düşen şarapnel parçalarının bir mezarlıkta yangın çıkardı.
Lübnan'dan İsrail'in Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in pek çok noktasında uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 5 füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise açık araziye düştüğü ifade edildi.
Yedioth Ahronot gazetesi ise etkisiz hale getirilen füzelerden düşen şarapnel parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.