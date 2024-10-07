https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/husiler-israilin-yafa-ve-eylat-kentlerini-balistik-fuze-ve-ihalarla-vurdugunu-duyurdu-1088941751.html
Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerini balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu
Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerini balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerini balistik füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı. Husilerin Sözcüsü Seri, İHA'ların bir kısmının... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T23:43+0300
2024-10-07T23:43+0300
2024-10-07T23:43+0300
israil- filistin çatışması
husiler
israil
israil-filistin
yemen
balistik füze
insansız hava aracı (iha)
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat ve orta kesimlerdeki Yafa kentini iki balistik füze ve birçok İHA'yla hedef aldığını duyurdu. Husileri Sözcüsü Yahya Seri, Yafa kentinde iki İsrail askeri hedefini, Filistin- 2 ve Zulfikar füzeleriyle vurulduğunu ve 'operasyonun başarıyla sonuçlandığını' ifade etti.Daha önce Eylat kentine bağlı Um Raşraş bölgesine Yafa ve Samad 4 türü İHA'larla saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, orta kesimlerdeki Yafa'ya da İHA'larla benzeri saldırılar gerçekleştirdiklerini paylaştı.Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda İHA'ların bir kısmının hedeflerini başarıyla vurduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/israil-lubnan-sinirina-yakin-5-yeri-kapali-askeri-bolge-ilan-etti-giris--cikis-yasaklandi-1088939922.html
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husiler, israil, israil-filistin, yemen, balistik füze, insansız hava aracı (iha)
husiler, israil, israil-filistin, yemen, balistik füze, insansız hava aracı (iha)
Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerini balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa ve Eylat kentlerini balistik füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı. Husilerin Sözcüsü Seri, İHA'ların bir kısmının hedeflerini başarıyla vurduğunu söyledi.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat ve orta kesimlerdeki Yafa kentini iki balistik füze ve birçok İHA'yla hedef aldığını duyurdu. Husileri Sözcüsü Yahya Seri, Yafa kentinde iki İsrail askeri hedefini, Filistin- 2 ve Zulfikar füzeleriyle vurulduğunu ve 'operasyonun başarıyla sonuçlandığını' ifade etti.
Daha önce Eylat kentine bağlı Um Raşraş bölgesine Yafa ve Samad 4 türü İHA'larla saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, orta kesimlerdeki Yafa'ya da İHA'larla benzeri saldırılar gerçekleştirdiklerini paylaştı.
Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda İHA'ların bir kısmının hedeflerini başarıyla vurduğunu dile getirdi.