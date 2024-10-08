https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/lubnanda-saldirilar-devam-ederken-olu-sayisi-2-bin-83-kisiye-yukseldi-1088949526.html

Lübnan'da saldırılar devam ederken ölü sayısı 2 bin 83 kişiye yükseldi

Lübnan'da saldırılar devam ederken ölü sayısı 2 bin 83 kişiye yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırılarının başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 bin 83 kişi öldü, 9 bin 869 kişi yaralandı. Öte yandan dün gece... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:01+0300

2024-10-08T10:01+0300

2024-10-08T10:02+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

lübnan sağlık bakanlığı

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İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı kara ve hava saldırıları devam ederken Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin bu sabah Beyrut'ta, doğu ve güney Lübnan'da hava saldırıları başlattığını bildirdi. İsrail ordusu (IDF), Hizbullah'ın lojistik karargahının komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğü ileri sürülürken Hizbullah henüz teyit etmedi.IDF, ayrıca bugün sabah itibariyle Lübnan'ın güneyinde saldırıları yürüten ilk yedek tümen olan 146. Tümen'in, Güney Lübnan'da 'sınırlı, yerel, hedefli operasyonlar' yürütmeye başladığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 bin 83 kişinin öldüğünü, 9 bin 869 kişi yaralandığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cia-sefi-burns-iran-israil-gerilimi-onumuzdeki-haftalarda-tirmanabilir-1088948361.html

lübnan

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lübnan, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan sağlık bakanlığı