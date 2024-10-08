https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/lubnanda-saldirilar-devam-ederken-olu-sayisi-2-bin-83-kisiye-yukseldi-1088949526.html
Lübnan'da saldırılar devam ederken ölü sayısı 2 bin 83 kişiye yükseldi
Lübnan'da saldırılar devam ederken ölü sayısı 2 bin 83 kişiye yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırılarının başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 bin 83 kişi öldü, 9 bin 869 kişi yaralandı. Öte yandan dün gece... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T10:01+0300
2024-10-08T10:01+0300
2024-10-08T10:02+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
lübnan sağlık bakanlığı
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İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı kara ve hava saldırıları devam ederken Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin bu sabah Beyrut'ta, doğu ve güney Lübnan'da hava saldırıları başlattığını bildirdi. İsrail ordusu (IDF), Hizbullah'ın lojistik karargahının komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğü ileri sürülürken Hizbullah henüz teyit etmedi.IDF, ayrıca bugün sabah itibariyle Lübnan'ın güneyinde saldırıları yürüten ilk yedek tümen olan 146. Tümen'in, Güney Lübnan'da 'sınırlı, yerel, hedefli operasyonlar' yürütmeye başladığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 bin 83 kişinin öldüğünü, 9 bin 869 kişi yaralandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cia-sefi-burns-iran-israil-gerilimi-onumuzdeki-haftalarda-tirmanabilir-1088948361.html
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lübnan, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan sağlık bakanlığı
lübnan, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan sağlık bakanlığı
Lübnan'da saldırılar devam ederken ölü sayısı 2 bin 83 kişiye yükseldi
10:01 08.10.2024 (güncellendi: 10:02 08.10.2024)
İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırılarının başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 bin 83 kişi öldü, 9 bin 869 kişi yaralandı. Öte yandan dün gece İsrail'in saldırılarında Hizbullah komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğü ileri sürülürken Hizbullah henüz teyit etmedi.
İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı kara ve hava saldırıları devam ederken Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin bu sabah Beyrut'ta, doğu ve güney Lübnan'da hava saldırıları başlattığını bildirdi. İsrail ordusu (IDF), Hizbullah'ın lojistik karargahının komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğü ileri sürülürken Hizbullah henüz teyit etmedi.
IDF, ayrıca bugün sabah itibariyle Lübnan'ın güneyinde saldırıları yürüten ilk yedek tümen olan 146. Tümen'in, Güney Lübnan'da 'sınırlı, yerel, hedefli operasyonlar' yürütmeye başladığını duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 bin 83 kişinin öldüğünü, 9 bin 869 kişi yaralandığını açıkladı.