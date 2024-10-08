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Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Lübnan ordu komutanlığı bugün yaptığı açıklamada ‘siyasi otoritenin karar ve direktifleri doğrultusunda, mevcut imkanlar çerçevesinde’ Lübnan’ı savunmaya hazır... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T13:16+0300
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Lübnan ordusu, açıklamasında kendilerini hedef alan tartışmalara girmeyeceklerini vurgulayarak önceliğin ‘vatandaşa destek olmak, yerinden edilme kriziyle başa çıkmak ve yetkili makamlarla eşgüdüm içinde kurtarma operasyonlarını sürdürmek’ olduğunu belirtti.Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İsrail-Lübnan çatışmaları, Eylül ayında tırmanarak karşılıklı çatışmalara dönüştüTemmuz ayında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesini ve İsrail-Lübnan sınırı yakınlarında artan çatışmaları takiben 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'ın çağrı cihazlarının ve telsizlerinin patlatıldığı ve toplamda en az 39 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan bir dizi İsrail operasyonuyla iki ülke arasında çatışmalar tırmanarak başladı.İsrail, 23 Eylül'de çatışmalarını sürdürdü sürdürdü ve beş vilayette yaklaşık 200 hava saldırısı gerçekleştirdi. 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve aralarında örgütün güney cephesi komutanının da bulunduğu diğer üst düzey Hizbullah yetkililerinin öldürülmesini takiben gerilim ve çatışmalar gün bazında devam ediyor.
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lübnan ordusu, lübnan savunma bakanlığı, israil-filistin
lübnan ordusu, lübnan savunma bakanlığı, israil-filistin

Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı

13:16 08.10.2024
© FotoğrafLübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Fotoğraf
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Lübnan ordu komutanlığı bugün yaptığı açıklamada ‘siyasi otoritenin karar ve direktifleri doğrultusunda, mevcut imkanlar çerçevesinde’ Lübnan’ı savunmaya hazır olduklarını duyurdu. Ordu komutanlığı ayrıca BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile yakın koordinasyon içinde olduklarını belirtti.
Lübnan ordusu, açıklamasında kendilerini hedef alan tartışmalara girmeyeceklerini vurgulayarak önceliğin ‘vatandaşa destek olmak, yerinden edilme kriziyle başa çıkmak ve yetkili makamlarla eşgüdüm içinde kurtarma operasyonlarını sürdürmek’ olduğunu belirtti.
Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Komutanlığı, Lübnan Ordusunun, Lübnan'ı korumak için siyasi otoritenin karar ve direktifleri doğrultusunda, mevcut imkanlar çerçevesinde, uygun gördüğü her şeyi yapmak ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile yakın koordinasyon içinde 1701 sayılı Karara uymak üzere toprakları savunmaya hazır olduğunu açıklığa kavuşturmak ister.”

İsrail-Lübnan çatışmaları, Eylül ayında tırmanarak karşılıklı çatışmalara dönüştü

Temmuz ayında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesini ve İsrail-Lübnan sınırı yakınlarında artan çatışmaları takiben 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'ın çağrı cihazlarının ve telsizlerinin patlatıldığı ve toplamda en az 39 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan bir dizi İsrail operasyonuyla iki ülke arasında çatışmalar tırmanarak başladı.
İsrail, 23 Eylül'de çatışmalarını sürdürdü sürdürdü ve beş vilayette yaklaşık 200 hava saldırısı gerçekleştirdi. 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve aralarında örgütün güney cephesi komutanının da bulunduğu diğer üst düzey Hizbullah yetkililerinin öldürülmesini takiben gerilim ve çatışmalar gün bazında devam ediyor.
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