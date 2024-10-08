https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/lubnan-ordusu-ulkeyi-savunmaya-hazir-olduklarini-acikladi-1088964255.html

Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı

Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Lübnan ordu komutanlığı bugün yaptığı açıklamada ‘siyasi otoritenin karar ve direktifleri doğrultusunda, mevcut imkanlar çerçevesinde’ Lübnan’ı savunmaya hazır... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T13:16+0300

2024-10-08T13:16+0300

2024-10-08T13:16+0300

dünya

lübnan ordusu

lübnan savunma bakanlığı

israil-filistin

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Lübnan ordusu, açıklamasında kendilerini hedef alan tartışmalara girmeyeceklerini vurgulayarak önceliğin ‘vatandaşa destek olmak, yerinden edilme kriziyle başa çıkmak ve yetkili makamlarla eşgüdüm içinde kurtarma operasyonlarını sürdürmek’ olduğunu belirtti.Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İsrail-Lübnan çatışmaları, Eylül ayında tırmanarak karşılıklı çatışmalara dönüştüTemmuz ayında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesini ve İsrail-Lübnan sınırı yakınlarında artan çatışmaları takiben 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'ın çağrı cihazlarının ve telsizlerinin patlatıldığı ve toplamda en az 39 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan bir dizi İsrail operasyonuyla iki ülke arasında çatışmalar tırmanarak başladı.İsrail, 23 Eylül'de çatışmalarını sürdürdü sürdürdü ve beş vilayette yaklaşık 200 hava saldırısı gerçekleştirdi. 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı ve aralarında örgütün güney cephesi komutanının da bulunduğu diğer üst düzey Hizbullah yetkililerinin öldürülmesini takiben gerilim ve çatışmalar gün bazında devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/usame-bin-ladinin-sanatci-oglu-omer-binladin-fransadan-deport-edildi--1088963860.html

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lübnan ordusu, lübnan savunma bakanlığı, israil-filistin