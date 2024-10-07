https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/mantar-toplamaya-cikti-goktasi-topladi-1088941399.html
Mantar toplamaya çıktı: Göktaşı topladı
Mantar toplamaya çıktı: Göktaşı topladı
Sputnik Türkiye
Muş'ta yaşayan bir çiftçi, mantar toplamaya çıktığında ilgiç bulduğu taşları topladı. Taşları incelemeye gönderen çiftçi, taşların göktaşı olduğunu öğrendi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T23:18+0300
2024-10-07T23:18+0300
2024-10-07T23:18+0300
yaşam
mantar
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göktaşı
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Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan çiftçi Hıyasettin Senem, geçtiğimiz yıl mantar toplarken tarlasında 40 kilo ağırlığında taşlar buldu.Senem, bulduğu taşların göktaşı olmasından şüphelenerek, incelenmek üzere İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizde taşların kondrit cinsinden göktaşı olduğu tespit edildi.Elinde irili ufaklı yaklaşık 20 adet göktaşı olduğunu söyleyen Hıyasettin Senem şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/telefon-dolandiriciligi-devam-ediyor-kendilerini-polis-olarak-tanitip-3-milyon-tl-vurgun-yaptilar-1088940485.html
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mantar, çiftçi, göktaşı, meteor
mantar, çiftçi, göktaşı, meteor
Mantar toplamaya çıktı: Göktaşı topladı
Muş'ta yaşayan bir çiftçi, mantar toplamaya çıktığında ilgiç bulduğu taşları topladı. Taşları incelemeye gönderen çiftçi, taşların göktaşı olduğunu öğrendi.
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan çiftçi Hıyasettin Senem, geçtiğimiz yıl mantar toplarken tarlasında 40 kilo ağırlığında taşlar buldu.
Senem, bulduğu taşların göktaşı olmasından şüphelenerek, incelenmek üzere İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizde taşların kondrit cinsinden göktaşı olduğu tespit edildi.
Elinde irili ufaklı yaklaşık 20 adet göktaşı olduğunu söyleyen Hıyasettin Senem şöyle konuştu:
“Geçen sene mantar toplamaya çıktığım tarlada taş buldum. Bu taşlar benim dikkatimi çekmişti. Bu taşların göktaşı olabileceğinden şüphelendik ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bulunan laboratuvara incelemeye gönderdik. Çıkan sonuçlarda elimizdeki taşların göktaşı olduğu belgelendi. Şu an elimizde 40 kilo göktaşı var. Yapılan analizler sonucunda kondrit cinsinden göktaşı olduğu kesin tespit edildi."