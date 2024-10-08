https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kuba-brics-partner-ulkesi-olmak-resmi-basvuru-yapti---1088949997.html

Küba, BRICS Partner ülkesi olmak için resmi başvuruda bulundu

Küba, BRICS Partner ülkesi olmak için resmi başvuruda bulundu

Sputnik Türkiye

Küba, resmi olarak BRICS Partner ülkesi olmak için başvuruda bulundu. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T09:52+0300

2024-10-08T09:52+0300

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Küba, BRICS’e Partner ülke olarak katılmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e resmi bir başvuru gönderdi. Bu bilgiyi, Küba Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Carlos Pereira, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada duyurdu. Pereira, “Küba, BRICS’e ortak ülke olarak katılma talebini, grubun başkanlığını yürüten ve Küresel Güney’in umutlarını temsil eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektupla iletti,” ifadelerini kullandı. Pazartesi günü, Rusya’nın Küba Büyükelçisi Viktor Koronelli, verdiği röportajda Küba’nın BRICS’e Partner ülke statüsü için resmi başvuruda bulunduğunu doğrulamıştı. Ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in, Kazan’da yapılacak BRICS Plus/Outreach zirvesinde genişletilmiş toplantıya katılmak için davet aldığını da belirtti.

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