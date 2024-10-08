https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kremlin-erdogan-putine-ozel-bir-hediye-gonderdi-1088963473.html

Kremlin: Erdoğan, Putin'e özel bir hediye gönderdi

Kremlin: Erdoğan, Putin'e özel bir hediye gönderdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrum gününde özel bir hediye gönderdiğini... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T12:23+0300

2024-10-08T12:23+0300

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rusya

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rus-türk ilişkileri

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

yuriy uşakov

hediye

brics zirvesi

kremlin

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilerle bir araya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'e dün yaptıkları telefon görüşmesinden önce doğum günü hediyesi gönderdiğini açıkladı. Uşakov, "Türk Cumhurbaşkanı, dünkü görüşmeden önce özel olarak bir hediye gönderdi. Bu, güzel bir Türk hediyesiydi" dedi.Gazeteciler Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği hediyenin devlet çalışanlarının kabul etmesi için izin verilen 3 bin rublelik sınırın altında olup olmadığını da sorarken Uşakov, "Biraz üzerinde" yanıtını verdi.Uşakov, Putin'e doğum gününde başka hediyeler alıp almadığına dair sorular karşısındaysa detay vermeden "Hediyeler vardı" demekle yetindi.Erdoğan, dün Putin'i aramıştıCumhurbaşkanı Erdoğan, dün 72 yaşına giren Putin'i arayarak tebrik etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre liderler, Rus-Türk ilişkilerinin yapıcı niteliğinden ve daha da yakın işbirliğine hazır olunmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında baş başa görüşme yapma konusundaki mutabakatlarını teyit etmişti.

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rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yuriy uşakov, hediye, brics zirvesi, kremlin