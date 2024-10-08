https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kazakistana-sanatsal-cikartma-9-turk-filmleri-haftasi-almatida-yapildi-1088957881.html
Kazakistan'a sanatsal çıkarma: 9. Türk Filmleri Haftası Almatı’da yapıldı
Kazakistan'a sanatsal çıkarma: 9. Türk Filmleri Haftası Almatı’da yapıldı
Sputnik Türkiye
Başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı 'Son Akşam Yemeği' filmiyle galasının yapıldığı 9. Türk Filmleri Haftası Almatı’da gerçekleşti. Türkiye... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:29+0300
2024-10-08T11:29+0300
2024-10-08T11:30+0300
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Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen '9. Türk Filmleri Haftası' etkinliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve T.C. Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleriyle büyük bir katılımla başladı. Yerli Düşünce Derneği tarafından organize edilen bu etkinlik, Türk sinemasının uluslararası platformda tanıtımını amaçlamakla kalmayıp, Türk ve Kazak kültürleri arasındaki etkileşimi derinleştirmeyi de hedefliyor.Açılış galası, başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı 'Son Akşam Yemeği' filmi ile yapıldı. Filmin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer, etkinliğin prestijini artıran isimlerden biri olarak dikkat çekti. Ayrıca, 'Gecenin Nakaratı' filminin başrol oyuncusu Duygu Mercan ve Türkiye’den milletvekilleri, yapımcılar ile yönetmenlerin katılımı, etkinliğin önemini pekiştiren unsurlar arasında yer aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in de bu etkinlikte yer alması, Türk sinemasının Kazakistan’daki etkilerine vurgu yaparak, katılımcılara sinemanın kültürel yansımaları hakkında bilgi verdi.Etkinliğin en ilginç yanlarından biri, film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sanatçılarla birebir buluşma fırsatı bulmasıydı. Bu buluşmalar, katılımcılara Türk sinemasının perde arkasına dair sorularını yöneltme imkanı sundu.Bu tür organizasyonlar, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmekte ve sinemanın evrensel dilinin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
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film, almatı, kazakistan, türk, kültür, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı, kültür bakanlığı, dizi, festival
film, almatı, kazakistan, türk, kültür, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı, kültür bakanlığı, dizi, festival
Kazakistan'a sanatsal çıkarma: 9. Türk Filmleri Haftası Almatı’da yapıldı
11:29 08.10.2024 (güncellendi: 11:30 08.10.2024)
Başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı 'Son Akşam Yemeği' filmiyle galasının yapıldığı 9. Türk Filmleri Haftası Almatı’da gerçekleşti. Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedeflenirken, sinemanın gücüyle iki ülke arasında yeni bir köprü de kurulmuş oldu.
Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen '9. Türk Filmleri Haftası' etkinliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve T.C. Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleriyle büyük bir katılımla başladı. Yerli Düşünce Derneği tarafından organize edilen bu etkinlik, Türk sinemasının uluslararası platformda tanıtımını amaçlamakla kalmayıp, Türk ve Kazak kültürleri arasındaki etkileşimi derinleştirmeyi de hedefliyor.
Açılış galası, başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı 'Son Akşam Yemeği' filmi ile yapıldı. Filmin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer, etkinliğin prestijini artıran isimlerden biri olarak dikkat çekti. Ayrıca, 'Gecenin Nakaratı' filminin başrol oyuncusu Duygu Mercan ve Türkiye’den milletvekilleri, yapımcılar ile yönetmenlerin katılımı, etkinliğin önemini pekiştiren unsurlar arasında yer aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in de bu etkinlikte yer alması, Türk sinemasının Kazakistan’daki etkilerine vurgu yaparak, katılımcılara sinemanın kültürel yansımaları hakkında bilgi verdi.
Etkinliğin en ilginç yanlarından biri, film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sanatçılarla birebir buluşma fırsatı bulmasıydı. Bu buluşmalar, katılımcılara Türk sinemasının perde arkasına dair sorularını yöneltme imkanı sundu.
Bu tür organizasyonlar, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmekte ve sinemanın evrensel dilinin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.