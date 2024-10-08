https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kaygilaroglu-kadina-siddeti-cagristiran-sergi-hakkinda-konustu-toplumdan-men-edilmemle-bitecekse-1088952875.html

Kaygılaroğlu, kadına şiddeti çağrıştıran sergi hakkında konuştu: 'Toplumdan men edilmemle bitecekse tamam'

Kaygılaroğlu, kadına şiddeti çağrıştıran sergi hakkında konuştu: 'Toplumdan men edilmemle bitecekse tamam'

Sputnik Türkiye

Uraz Kaygılaroğlu kadına şiddeti çağrıştıran sergi görüntüleri hakkında bir kez daha açıklama yaptı ve 'Eğer bu olaylar benim toplumdan men edilmemle bitecekse... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:27+0300

2024-10-08T10:27+0300

2024-10-08T10:27+0300

türkiye

uraz kaygılaroğlu

kadına şiddet

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kadına yönelik şiddet

kadına karşı şiddet

sergi

oyuncu

tepki

sanat

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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süre önce içinde yer aldığı, kadın parçalarından oluşan sergi görüntülerine dair yeni açıklama yaptı. Son dönemde art arda yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin ardından, görüntüler bir kez daha gündeme gelmiş ve oyuncu Kaygılaroğlu eleştirilerin hedefinde yer almıştı.Nevşin Mengü'nün Youtube'daki programına katılan Kaygılaroğlu şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/psikiyatrist-budayicioglundan-en-agir-hastalik-uyarisi-yuksek-guvenlikli-psikiyatri-hastaneleri-1088949898.html

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uraz kaygılaroğlu