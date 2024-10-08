https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kaygilaroglu-kadina-siddeti-cagristiran-sergi-hakkinda-konustu-toplumdan-men-edilmemle-bitecekse-1088952875.html
Kaygılaroğlu, kadına şiddeti çağrıştıran sergi hakkında konuştu: 'Toplumdan men edilmemle bitecekse tamam'
Kaygılaroğlu, kadına şiddeti çağrıştıran sergi hakkında konuştu: 'Toplumdan men edilmemle bitecekse tamam'
Sputnik Türkiye
Uraz Kaygılaroğlu kadına şiddeti çağrıştıran sergi görüntüleri hakkında bir kez daha açıklama yaptı ve 'Eğer bu olaylar benim toplumdan men edilmemle bitecekse... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T10:27+0300
2024-10-08T10:27+0300
2024-10-08T10:27+0300
türkiye
uraz kaygılaroğlu
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
sergi
oyuncu
tepki
sanat
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süre önce içinde yer aldığı, kadın parçalarından oluşan sergi görüntülerine dair yeni açıklama yaptı. Son dönemde art arda yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin ardından, görüntüler bir kez daha gündeme gelmiş ve oyuncu Kaygılaroğlu eleştirilerin hedefinde yer almıştı.Nevşin Mengü'nün Youtube'daki programına katılan Kaygılaroğlu şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/psikiyatrist-budayicioglundan-en-agir-hastalik-uyarisi-yuksek-guvenlikli-psikiyatri-hastaneleri-1088949898.html
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uraz kaygılaroğlu
Kaygılaroğlu, kadına şiddeti çağrıştıran sergi hakkında konuştu: 'Toplumdan men edilmemle bitecekse tamam'
Uraz Kaygılaroğlu kadına şiddeti çağrıştıran sergi görüntüleri hakkında bir kez daha açıklama yaptı ve 'Eğer bu olaylar benim toplumdan men edilmemle bitecekse seve seve kabul ederim' dedi.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süre önce içinde yer aldığı, kadın parçalarından oluşan sergi görüntülerine dair yeni açıklama yaptı.
Son dönemde art arda yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin ardından, görüntüler bir kez daha gündeme gelmiş ve oyuncu Kaygılaroğlu eleştirilerin hedefinde yer almıştı.
Nevşin Mengü'nün Youtube'daki programına katılan Kaygılaroğlu şu açıklamayı yaptı:
"Eğer bu olaylar, ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesiyle bitecekse ben bunu seve seve kabul ederim, başka bir iş yaparım.”