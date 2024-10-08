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'Hastalıklı bir şekilde Kim Kardashian'ın ikizini buldu' deniyordu: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor
'Hastalıklı bir şekilde Kim Kardashian'ın ikizini buldu' deniyordu: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor
Sputnik Türkiye
Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan olaylı bir şekilde boşandıktan kısa bir süre sonra evlendiği Bianca Censori ile ayrılma kararı aldı. İkiz... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T08:42+0300
2024-10-08T08:43+0300
kanye west
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bianca censori
boşanma
boşanma davası
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Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşandıktan günler sonra Censori ile evlenmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk başlarda Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Censori, zamanla bu imajdan sıyrılarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Ancak, bu iki yıl boyunca, Censori’nin Kanye West tarafından giydiği cesur ve tartışmalı kıyafetlerle sık sık gündeme gelmesi olaylı evliliklerinin gölgesinde kaldı.Kanye West’ten boşanma kararıWest, ayrılık kararını yakın çevresine duyururken, bir süre Japonya'da yalnız yaşamaya karar verdiği belirtiliyor. Son olarak, çiftin 20 Eylül'de birlikte görüldüğü Tokyo tatili, ayrılık kararından önceki son ortak görüntüleri oldu. Bu süreçte Bianca Censori’nin de ailesinin yanına, Avustralya’ya döndüğü öğrenildi.İlişkileri boyunca Kanye West’in Bianca Censori üzerinde baskı kurduğu ve onu giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddiaları sıkça gündeme gelmişti. Censori, Kanye West ile evliliği boyunca toplum içinde giydiği kıyafetlerle dikkat çekerken, bu kıyafetlerin West’in kontrolü altında olduğu iddiaları tartışma yaratmıştı. Censori'nin ailesi de bu kontrolcü tutumdan endişe duyarak kızlarını ayrılmaya ikna etmeye çalıştığı söyleniyor.Bianca Censori ailesine döndüAyrılık haberlerinin ardından Bianca Censori'nin hızla Avustralya'ya döndüğü ve ailesiyle birlikte vakit geçirdiği bildirildi. Kanye West’in, eski karısı Kim Kardashian ile paylaştığı dört çocuğunun ikisiyle birlikte Japonya’da son günlerini geçirdiği biliniyor. Çiftin evliliği, West'in önceki ilişkisi kadar büyük sansasyonlarla dolu bir şekilde sona erdi.
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kanye west, bianca censori, boşanma, boşanma davası, boşanmak, ayrılık, ayrılık anlaşması, kim kardashian
kanye west, bianca censori, boşanma, boşanma davası, boşanmak, ayrılık, ayrılık anlaşması, kim kardashian

'Hastalıklı bir şekilde Kim Kardashian'ın ikizini buldu' deniyordu: Kanye West ve Bianca Censori boşanıyor

08:42 08.10.2024 (güncellendi: 08:43 08.10.2024)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan olaylı bir şekilde boşandıktan kısa bir süre sonra evlendiği Bianca Censori ile ayrılma kararı aldı. İkiz kadar benzediği eski karısıyla olan benzerliğiyle gündeme gelen Avustralyalı Bianca Censori, ünlü rapçiyle geçirdiği iki yılın ardından ilişkisini sonlandırıyor.
Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşandıktan günler sonra Censori ile evlenmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk başlarda Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Censori, zamanla bu imajdan sıyrılarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Ancak, bu iki yıl boyunca, Censori’nin Kanye West tarafından giydiği cesur ve tartışmalı kıyafetlerle sık sık gündeme gelmesi olaylı evliliklerinin gölgesinde kaldı.

Kanye West’ten boşanma kararı

West, ayrılık kararını yakın çevresine duyururken, bir süre Japonya'da yalnız yaşamaya karar verdiği belirtiliyor. Son olarak, çiftin 20 Eylül'de birlikte görüldüğü Tokyo tatili, ayrılık kararından önceki son ortak görüntüleri oldu. Bu süreçte Bianca Censori’nin de ailesinin yanına, Avustralya’ya döndüğü öğrenildi.
İlişkileri boyunca Kanye West’in Bianca Censori üzerinde baskı kurduğu ve onu giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddiaları sıkça gündeme gelmişti. Censori, Kanye West ile evliliği boyunca toplum içinde giydiği kıyafetlerle dikkat çekerken, bu kıyafetlerin West’in kontrolü altında olduğu iddiaları tartışma yaratmıştı. Censori'nin ailesi de bu kontrolcü tutumdan endişe duyarak kızlarını ayrılmaya ikna etmeye çalıştığı söyleniyor.

Bianca Censori ailesine döndü

Ayrılık haberlerinin ardından Bianca Censori'nin hızla Avustralya'ya döndüğü ve ailesiyle birlikte vakit geçirdiği bildirildi. Kanye West’in, eski karısı Kim Kardashian ile paylaştığı dört çocuğunun ikisiyle birlikte Japonya’da son günlerini geçirdiği biliniyor. Çiftin evliliği, West'in önceki ilişkisi kadar büyük sansasyonlarla dolu bir şekilde sona erdi.
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