https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/izmir-korfezinin-temizligi-icin-ilk-adim-6-gun-75-saat-mesai-yapacak-1088974500.html

İzmir Körfezi'nin temizliği için ilk adım: '6 gün, 7.5 saat mesai yapacak'

İzmir Körfezi'nin temizliği için ilk adım: '6 gün, 7.5 saat mesai yapacak'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İzmir Körfezi'nde temizlik çalışması başlattı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T16:30+0300

2024-10-08T16:30+0300

2024-10-08T16:30+0300

türkiye

izmir körfezi

temizlik

plan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088974330_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d4d1dafb5f0c34c316c869ff91b8f94f.jpg

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti.Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.İzmir Körfezi'nde çalışmalara başlayan deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor.Deniz yüzeyi temizleme aracı, körfezin tamamı olmak üzere kirliliğin yoğun olduğu Bayraklı, Karşıyaka, Konak gibi kıyılar ile körfeze dökülen derelerin ağızları ve limanda görev yapacak.Yüzer çöpler konveyör bant sistemi yardımıyla toplanarak geminin ortasındaki atık toplama alanında biriktiriliyor. Gemi personeli tarafından torbalanan atıklar daha sonra kıyıya çıkartılarak bertarafı sağlanıyor.Yüzey temizleme aracı haftanın 6 günü, günde 7,5 saat körfezde mesai yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-buyuksehir-belediyesinden-korfezdeki-kotu-koku-ve-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-1087116453.html

türkiye

izmir körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir körfezi, temizlik, plan