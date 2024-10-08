https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ingiltere-basbakani-israile-tum-silah-satislarini-askiya-almanin-yanlis-bir-tutum-olacagini-savundu-1088944947.html

İngiltere Başbakanı, İsrail'e tüm silah satışlarını askıya almanın yanlış bir tutum olacağını savundu

İngiltere Başbakanı, İsrail'e tüm silah satışlarını askıya almanın yanlış bir tutum olacağını savundu

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosunda 7 Ekim saldırılarının birinci yılı nedeniyle düzenlenen oturumda, İsrail'e silah satışlarının... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T04:30+0300

2024-10-08T04:30+0300

2024-10-08T04:30+0300

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İngiltere Parlamentosunda 7 Ekim saldırılarının birinci yılı nedeniyle düzenlenen oturumda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Esirlerin koşulsuz şekilde derhal salıverilmesi gerektiğini dile getiren Starmer, 7 Ekim'in ayrıca tüm bölge için bir keder günü olduğunu söyledi.'İsrail'e tüm silah satışlarını askıya almak yanlış bir tutum olur'Başbakan Starmer, İsrail'e silah satışlarının tamamen durdurulması görüşüne katılmadığını belirterek, "Tüm satışları askıya almak, savunma amaçlı satışların da olmaması anlamına gelir. Bunları askıya almak, 7 Ekim'in yıl dönümü ve İran'ın yaptığı büyük saldırının günler sonrasında bu hükümetin takınacağı yanlış bir tutum olur. Bunu yapmayacağım" dedi.'Bu bir kabus ve sona ermeli'Gazze'de sivil can kayıplarının yıkıcı boyutta olduğuna işaret eden Starmer, "41 binden fazla Filistinli öldürüldü, on binlercesi yetim kaldı, yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi, uygun sağlık hizmeti olmadan hastalık, açlık ve çaresizlikle karşı karşıya kaldılar. Bu, bir kabus ve sona ermeli" ifadelerini kullandı.'Bölge bunları bir yıl daha kaldıramaz'İsrail'in kendisini İran'a karşı savunma hakkını desteklediğinin altını çizen Starmer, "Bölge, bunları bir yıl daha kaldıramaz. Tüm taraflardan siviller çok fazla acı çekti. Tüm taraflar, uçurumun kenarından geriye çekilmeli ve itidalli davranma cesareti göstermeli" görüşünü paylaştı.Odak noktası Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarıÜlkesinin odak noktalarının başında Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının bulunduğunu kaydeden Starmer, şu ana kadar 430 İngiliz vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ingiltere-lubnandan-tahliyelere-baslayacak-tahliye-ucusu-kisi-basi-350-sterlin-1088634026.html

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