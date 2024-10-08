https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hasat-oncesi-hesaplandi-1-kilogram-zeytinin-uretim-maliyeti-ne-kadar-1088987901.html
Hasat öncesi hesaplandı: 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ne kadar?
Hasat öncesi hesaplandı: 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ne kadar?
Sputnik Türkiye
Zeytinde hasat zamanı öncesi 1 kilogram zeytinin maliyeti belli oldu. Orhangazi Ziraat Odası, 2024 yılı için 1 kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53.41 TL... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T23:11+0300
2024-10-08T23:11+0300
2024-10-08T23:12+0300
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Türkiye'nin zeytin bakımından önde gelen kentlerinden Bursa'da yaklaşan zeytin hasadı öncesi Orhangazi Ziraat Odası 2024 yılı için zeytin üretim maliyetlerini açıkladı. Saha çalışmaları sonucunda 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti geçen yıla göre yüzde 23 zamla bu sezon 53.41 TL olarak hesaplandı. Zeytin hasadında çalışacak işçilere ödenecek yevmiyenin ise 1000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.Orhangazi Ziraat Odası tarafından zeytin üretim maliyetleriyle ilgili ayrıntılı maliyet hesaplaması ise şu şekilde:Toplam üretim masrafları ise 37 bin 763 TL olarak belirlendi.Bir dekardan elde edilen ortalama zeytin miktarı 707 kilogram olarak hesaplandı. Böylece kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53.41 TL olarak hesaplandı.
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1 kilogram zeytinin üretim maliyeti, zeytinin kilosu ne kadar, 1 kilo zeytin ne kadar, zeytinyağı fiyatları, zeytin fiyatları, 2024 zeytinin maliyeti, zeytin üretimi, zeytin hasadı,
1 kilogram zeytinin üretim maliyeti, zeytinin kilosu ne kadar, 1 kilo zeytin ne kadar, zeytinyağı fiyatları, zeytin fiyatları, 2024 zeytinin maliyeti, zeytin üretimi, zeytin hasadı,
Hasat öncesi hesaplandı: 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ne kadar?
23:11 08.10.2024 (güncellendi: 23:12 08.10.2024)
Zeytinde hasat zamanı öncesi 1 kilogram zeytinin maliyeti belli oldu. Orhangazi Ziraat Odası, 2024 yılı için 1 kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53.41 TL olarak paylaştı. Geçen yıl 45 lira zeytinin yeni hasattan sonra kilogram fiyatında ne kadar artış olacağı ise henüz belli değil.
Türkiye'nin zeytin bakımından önde gelen kentlerinden Bursa'da yaklaşan zeytin hasadı öncesi Orhangazi Ziraat Odası 2024 yılı için zeytin üretim maliyetlerini açıkladı.
Saha çalışmaları sonucunda 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti geçen yıla göre yüzde 23 zamla bu sezon 53.41 TL olarak hesaplandı.
Zeytin hasadında çalışacak işçilere ödenecek yevmiyenin ise 1000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
Orhangazi Ziraat Odası tarafından zeytin üretim maliyetleriyle ilgili ayrıntılı maliyet hesaplaması ise şu şekilde:
Toprak işleme: 4 bin 100 TL,
Gübre bedeli: 2 bin 450 TL,
Mücadele ve ilaç masrafı: 4 bin 800 TL,
Diğer masraflar: 3 bin 200 TL,
Masrafların toplamı: 26 bin 900 TL,
Yüzde 24 faiz: 6 bin 456 TL,
Genel idari giderler (yüzde 3): 807 TL,
Tesis amortisman payı: 3 bin 600 TL.
Toplam üretim masrafları ise 37 bin 763 TL olarak belirlendi.
Bir dekardan elde edilen ortalama zeytin miktarı 707 kilogram olarak hesaplandı. Böylece kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53.41 TL olarak hesaplandı.