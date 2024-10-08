https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hasat-oncesi-hesaplandi-1-kilogram-zeytinin-uretim-maliyeti-ne-kadar-1088987901.html

Hasat öncesi hesaplandı: 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ne kadar?

Hasat öncesi hesaplandı: 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ne kadar?

Sputnik Türkiye

Zeytinde hasat zamanı öncesi 1 kilogram zeytinin maliyeti belli oldu. Orhangazi Ziraat Odası, 2024 yılı için 1 kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53.41 TL... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

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zeytin ağacı

hasat

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Türkiye'nin zeytin bakımından önde gelen kentlerinden Bursa'da yaklaşan zeytin hasadı öncesi Orhangazi Ziraat Odası 2024 yılı için zeytin üretim maliyetlerini açıkladı. Saha çalışmaları sonucunda 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti geçen yıla göre yüzde 23 zamla bu sezon 53.41 TL olarak hesaplandı. Zeytin hasadında çalışacak işçilere ödenecek yevmiyenin ise 1000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.Orhangazi Ziraat Odası tarafından zeytin üretim maliyetleriyle ilgili ayrıntılı maliyet hesaplaması ise şu şekilde:Toplam üretim masrafları ise 37 bin 763 TL olarak belirlendi.Bir dekardan elde edilen ortalama zeytin miktarı 707 kilogram olarak hesaplandı. Böylece kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53.41 TL olarak hesaplandı.

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