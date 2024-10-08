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Bakan Bolat duyurdu: Reeskont kredilerinin günlük limiti 4 milyar TL'ye yükseltildi
Bakan Bolat duyurdu: Reeskont kredilerinin günlük limiti 4 milyar TL'ye yükseltildi
Sputnik Türkiye
İhracatçılar için finansmana ulaşmada daha fazla kaynak tahsisi kararlaştırıldığını belirten Ticaret Bakanı Bolat "Bugün ise Merkez Bankamız reeskont... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T21:19+0300
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reeskont
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti Temmuz 2023’te günlük 1.5 milyar TL’ye, Eylül 2023’te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmişti. Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL’ye yükseltmiştir" bilgilendirmesinde bulundu. Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberini alıntılayarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız. Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz" dedi. 'Amacımız 'Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı' haline getirmek'Bolat, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde ihracatı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda amacımız “Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı” haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır" ifadesini kullandı.Bakan Bolat'ın paylaştığı habere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltti.Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacakBuna göre firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldüğü bildirildi. Uygulamanın 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı.Karara göre ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.Reeskont nedir?TCMB tarafından yapılan tanımlamaya göre reeskont, iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini anlamı taşır.Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize 'reeskont faiz oranı' adı verilir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir.Reeskont ve avans işlemleri Merkez Bankası Kanunu'nun 45. maddesine göre düzenlenir.Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar Merkez Bankası tarafından belirlenir.
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ömer bolat, ekonomi, reeskont, iskonto, ihracat
ömer bolat, ekonomi, reeskont, iskonto, ihracat

Bakan Bolat duyurdu: Reeskont kredilerinin günlük limiti 4 milyar TL'ye yükseltildi

21:19 08.10.2024 (güncellendi: 22:11 08.10.2024)
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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İhracatçılar için finansmana ulaşmada daha fazla kaynak tahsisi kararlaştırıldığını belirten Ticaret Bakanı Bolat "Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL’ye yükseltmiştir" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti Temmuz 2023’te günlük 1.5 milyar TL’ye, Eylül 2023’te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmişti. Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL’ye yükseltmiştir" bilgilendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberini alıntılayarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız. Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz" dedi.

'Amacımız 'Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı' haline getirmek'

Bolat, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde ihracatı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda amacımız “Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı” haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır" ifadesini kullandı.
Bakan Bolat'ın paylaştığı habere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltti.

Uygulama 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak

Buna göre firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldüğü bildirildi. Uygulamanın 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı.
Karara göre ihracat skorları düşük firmalara, finansman planlamalarını yapabilmeleri için 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelecek reeskont kredilerini yenileyebilme hakkı tanındı.

Reeskont nedir?

TCMB tarafından yapılan tanımlamaya göre reeskont, iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini anlamı taşır.
Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize 'reeskont faiz oranı' adı verilir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir.
Reeskont ve avans işlemleri Merkez Bankası Kanunu'nun 45. maddesine göre düzenlenir.
Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar Merkez Bankası tarafından belirlenir.
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