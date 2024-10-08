https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fatihte-evinde-esinin-cansiz-bedenini-bulan-koca-intihar-tesebbusunde-bulundu-1088944523.html
Fatih'te evinde eşinin cansız bedenini bulan koca, intihar teşebbüsünde bulundu
Fatih'te evinde eşinin cansız bedenini bulan koca, intihar teşebbüsünde bulundu
Sputnik Türkiye
Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T02:36+0300
2024-10-08T02:36+0300
2024-10-08T02:36+0300
türkiye
tartışma
eş
intihar
intihar girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088944366_11:0:1188:662_1920x0_80_0_0_d3bb24391f7f3534aae01e7f435f68d3.jpg
Fatih'te, iddialara göre sabah saatlerinde eşi ile tartışan kişi evden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönen kişi eşini evde kendisini asmış halde buldu. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan kişi için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından intihara kalkışan kişiyi hastaneye kaldırdı.Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/manisada-kayip-olarak-aranan-kadin-ormanda-olu-bulundu-1088942914.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088944366_158:0:1041:662_1920x0_80_0_0_042f992a76e129bdfdb0abf800ce6dd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tartışma, eş, intihar, intihar girişimi
tartışma, eş, intihar, intihar girişimi
Fatih'te evinde eşinin cansız bedenini bulan koca, intihar teşebbüsünde bulundu
Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te, iddialara göre sabah saatlerinde eşi ile tartışan kişi evden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönen kişi eşini evde kendisini asmış halde buldu. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan kişi için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından intihara kalkışan kişiyi hastaneye kaldırdı.
Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.