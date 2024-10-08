https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fatihte-evinde-esinin-cansiz-bedenini-bulan-koca-intihar-tesebbusunde-bulundu-1088944523.html

Fatih'te evinde eşinin cansız bedenini bulan koca, intihar teşebbüsünde bulundu

Fatih'te evinde eşinin cansız bedenini bulan koca, intihar teşebbüsünde bulundu

Sputnik Türkiye

Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T02:36+0300

2024-10-08T02:36+0300

2024-10-08T02:36+0300

türkiye

tartışma

eş

intihar

intihar girişimi

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Fatih'te, iddialara göre sabah saatlerinde eşi ile tartışan kişi evden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönen kişi eşini evde kendisini asmış halde buldu. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan kişi için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından intihara kalkışan kişiyi hastaneye kaldırdı.Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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tartışma, eş, intihar, intihar girişimi