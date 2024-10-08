https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/eminonunde-jet-skili-marti-operasyonu-1088966638.html

Eminönü’nde jet skili martı operasyonu

Eminönü’nde jet skili martı operasyonu

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda suyun üzerinde yaralı olan martının imdadına iki hayvansever yetişti. Can yeleklerini giyip vapur trafiğinin en yoğun olduğu Eminönü... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T14:00+0300

2024-10-08T14:00+0300

2024-10-08T14:00+0300

yaşam

martı

eminönü

jetski

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Denizdeyken uçamadığını fark ettikleri martıyı alan iki hayvansever, jet skiyle gelip denizden martıyı aldı. Jet ski ile martı kurtardılarCan yeleklerini giyip onlarca vapurun hareket ettiği Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar gelen hayvanseverler, denizden kanatlanamayan martıyı yanlarına alarak tedavi ettirmeye götürdü.Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda meydana geldi. Yaralı martı uçamadığı için denizin üzerinde çırpınmaya başladı. Martının yardım bekleyen hali iki hayvan severin dikkatini çekti. Harekete geçen vatandaşlar jet ski ile martının yanına gitti. Yaralı olan martıyı gören vatandaşlar, denizin üzerinden alarak tedavi ettirmeye götürdü.

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martı, eminönü, jetski