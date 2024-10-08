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Eminönü’nde jet skili martı operasyonu
Eminönü’nde jet skili martı operasyonu
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda suyun üzerinde yaralı olan martının imdadına iki hayvansever yetişti. Can yeleklerini giyip vapur trafiğinin en yoğun olduğu Eminönü... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T14:00+0300
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Denizdeyken uçamadığını fark ettikleri martıyı alan iki hayvansever, jet skiyle gelip denizden martıyı aldı. Jet ski ile martı kurtardılarCan yeleklerini giyip onlarca vapurun hareket ettiği Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar gelen hayvanseverler, denizden kanatlanamayan martıyı yanlarına alarak tedavi ettirmeye götürdü.Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda meydana geldi. Yaralı martı uçamadığı için denizin üzerinde çırpınmaya başladı. Martının yardım bekleyen hali iki hayvan severin dikkatini çekti. Harekete geçen vatandaşlar jet ski ile martının yanına gitti. Yaralı olan martıyı gören vatandaşlar, denizin üzerinden alarak tedavi ettirmeye götürdü.
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martı, eminönü, jetski
martı, eminönü, jetski

Eminönü’nde jet skili martı operasyonu

14:00 08.10.2024
© İHA / İHA-AW303783Eminönü’nde jet skili martı operasyonu
Eminönü’nde jet skili martı operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© İHA / İHA-AW303783
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İstanbul Boğazı'nda suyun üzerinde yaralı olan martının imdadına iki hayvansever yetişti. Can yeleklerini giyip vapur trafiğinin en yoğun olduğu Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar jet ski ile yanaşan iki can yelekli hayvansever uçamayan martıyı alıp tedaviye götürdü.
Denizdeyken uçamadığını fark ettikleri martıyı alan iki hayvansever, jet skiyle gelip denizden martıyı aldı.

Jet ski ile martı kurtardılar

Can yeleklerini giyip onlarca vapurun hareket ettiği Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar gelen hayvanseverler, denizden kanatlanamayan martıyı yanlarına alarak tedavi ettirmeye götürdü.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda meydana geldi. Yaralı martı uçamadığı için denizin üzerinde çırpınmaya başladı. Martının yardım bekleyen hali iki hayvan severin dikkatini çekti. Harekete geçen vatandaşlar jet ski ile martının yanına gitti. Yaralı olan martıyı gören vatandaşlar, denizin üzerinden alarak tedavi ettirmeye götürdü.
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