https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/emekli-maas-farki-icin-2-formul-ortaya-cikti-hangi-rakamlar-konusuluyor-1088949234.html

Emekli maaş farkı için 2 formül ortaya çıktı: Hangi rakamlar konuşuluyor?

Emekli maaş farkı için 2 formül ortaya çıktı: Hangi rakamlar konuşuluyor?

Sputnik Türkiye

Emekli maaşı hesabı yapılırken kullanılan güncelleme katsayıları için harekete geçildi. Hükümet emekli maaşı ödemesinde oluşan fark için bir çalışma başlattı... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T09:25+0300

2024-10-08T09:25+0300

2024-10-08T09:27+0300

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emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

maaş farkı

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Hükümet, emekli maaşlarını etkileyen güncelleme katsayısı farkı nedeniyle harekete geçti. Özellikle 2025 yılında ilk emekli maaşını alacak vatandaşların, yüzde 30’a kadar çıkabilecek maaş farkı yaşayıp yaşamayacağı merak konusu oldu. Peki, emekli maaş farklı için yapılan çalışmanın detayları nasıl olacak? Emekli maaşları güncelleme katsayısında öne çıkan rakam ne?Emekli maaş hesabıSabah'ın haberine göre, emekli maaşları hesaplanırken birçok yöntem kullanılıyor. Öncelikle emekli maaşları üç dönem için ayrı ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılarak ödenen primlere göre tespit ediliyor. Ardından da bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamlarıyla güncelleniyor. Aylık bağlama sistem tüm emekliler için aynı şekilde yapılırken güncelleme katsayıları da her yıl değişiyor.Dolayısıyla 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 30'u bulan bir fark ortaya çıkıyor. Böylece 2024 yılında emekli olmak daha avantajlı hale geliyor. Çünkü 2024'de dilekçe verecekler için kullanılan 2023 yılı enflasyonu ve büyüme rakamı, 2025 yılında emekli olacaklar için kullanılacak 2024 yılı enflasyon ve büyüme oranından yüksek.Emekli maaşları düşecek mi?'2025 yılında tüm emekli maaşları yüzde 30 düşecek' iddiası yayıldı. Oysa konunun mevcut emekli aylıklarıyla hiçbir ilgisi yok. Tamamen yeni emekli olacakları ilgilendiren bir hesaplama yöntemi. Bu konuyu gündeme getirdikten sonra aradaki farkın ortadan kalkması ve önümüzdeki dönemlerde de bu tür bir fark oluşmaması için kalıcı bir çözüm arayışına girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkacak rakamlardan sonra konu TBMM'ye gelecek ve bir düzenleme ile sorun çözülecek.Emekli maaş farkı için öne çıkan formülKonunun çözümü öncelikli olarak güncelleme katsayısının yıldan yıla değişimini önleyecek bir sabit rakam olarak belirlenmesi. Böylece tüm emekli maaşları güncellenirken yıldan yıla farklılık ortaya çıkmayacak. Bu tür tartışmalar da yaşanmayacak. Bakıldığı zaman hesaplamalara göre 2024 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı yıllık zamlar hariç 1.6612 oluyor. 2025'de emekli olacaklar için ise enflasyon ve büyüme öngörülerinden yola çıkarak hesaplandığında 1.4255 oluyor. İki rakamın ortalaması ise 1.5433. Bu iki yıl için bu ortalama dikkate alınabilir ancak bundan sonraki yıllar için yeni bir rakam belirlenmesi gerekiyor. Burada öne çıkan çözüm olarak en yüksek güncelleme katsayısının alınması olarak görülüyor. yapılacak etki analizi sonuçlarına göre TBMM'de bu konuda yapılacak düzenlemenin de içeriği netleşmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/emekli-zam-farki-netlesiyor-refah-payi-gundeme-gelecek-mi-yil-sonu-maas-beklentisi-ne-1088896938.html

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