https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/elon-musk-demokratlarin-adayi-harrisi-destekleyenler-muhtemelen-epstein-listesinde-1088984319.html
Elon Musk: Demokratların adayı Harris'i destekleyenler muhtemelen Epstein listesinde
Elon Musk: Demokratların adayı Harris'i destekleyenler muhtemelen Epstein listesinde
Sputnik Türkiye
SpaceX ve Tesla CEO'su Musk yatığı açıklamada, Kasım ayındaki seçimlerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyen milyarderlerin çoğunun, Cumhuriyetçi... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T20:25+0300
2024-10-08T20:25+0300
2024-10-08T20:25+0300
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elon musk
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kamala harris
donald trump
jeffrey epstein
bill gates
reid hoffman
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Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile konuşan Elon Musk, Demokratların adayı Kamala Harris'in sadece bir 'kukla' olduğunu ve arkasında aslında yüzün üzerinde 'kukla ustası' olduğunu ifade ettiği açıklamasında çoğunu muhtemelen şahsen tanıdığını söyledi.Musk açıklamasında, bu 'kukla ustalarının' ilk yüzünü Epstein'ın müşteri listesiyle karşılaştırmayı ilginç bulacağını söyleyerek 'kuvvetli bir eşleşme' olacağını öne sürdü.Listenin gün ışığına çıkma olasılığı hakkında yorum yapmasa da Musk, Kamala Harris'in bu kadar destek kazanmasının büyük bir nedeninin Trump'ın kazanması halinde kamuoyuna açıklanacaklardan 'pek çok milyarderin korkması' olduğunu dile getirdi.LinkedIn'in kurucu ortağı ve Musk'ın PayPall'daki eski geliştirme başkan yardımcısı Reid Hoffman ve Microsoft'tan Bill Gates gibi kişilerin 'Epstein' konusunda özellikle endişeli olduklarını ve Adalet Bakanlığı'nın bazı kanıtlar konusunda gerçekten ilerleyebileceğini öne sürmüştü.ABD adalet sisteminin Epstein'ın müşteri listesinden tek bir kişiyi bile kovuşturmaya çalışmamasının ve bunun yerine 6 Ocak Kongre Binası ayaklanmalarına katılan protestocuların peşine düşmesinin ne kadar 'akıl almaz' olduğuna dikkat çeken Musk, “Hapiste yaklaşık 500-600 6 Ocak protestocusu var ve Epstein'ın müşteri listesinde tek bir kişi bile yok” dedi.Bir süre önce Donald Trump, Lex Friedman'a verdiği bir röportajda, Kasım ayında kazanması halinde Epstein'ın 'kara defterinin' kamuoyuna açıklanabileceğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/abdde-savcilarin-epstein-davasindaki-cocuk-istismari-suclarindan-haberdar-olduklari-ortaya-cikti---1085439236.html
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elon musk, tucker carlson, kamala harris, donald trump, jeffrey epstein, bill gates, reid hoffman
elon musk, tucker carlson, kamala harris, donald trump, jeffrey epstein, bill gates, reid hoffman
Elon Musk: Demokratların adayı Harris'i destekleyenler muhtemelen Epstein listesinde
SpaceX ve Tesla CEO'su Musk yatığı açıklamada, Kasım ayındaki seçimlerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyen milyarderlerin çoğunun, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanması halinde Jeffrey Epstein'ın müşteri listesinin kamuoyuna açıklanmasından 'dehşete düşmüş' durumda olabileceğini dile getirdi.
Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile konuşan Elon Musk, Demokratların adayı Kamala Harris'in sadece bir 'kukla' olduğunu ve arkasında aslında yüzün üzerinde 'kukla ustası' olduğunu ifade ettiği açıklamasında çoğunu muhtemelen şahsen tanıdığını söyledi.
Musk açıklamasında, bu 'kukla ustalarının' ilk yüzünü Epstein'ın müşteri listesiyle karşılaştırmayı ilginç bulacağını söyleyerek 'kuvvetli bir eşleşme' olacağını öne sürdü.
Listenin gün ışığına çıkma olasılığı hakkında yorum yapmasa da Musk, Kamala Harris'in bu kadar destek kazanmasının büyük bir nedeninin Trump'ın kazanması halinde kamuoyuna açıklanacaklardan 'pek çok milyarderin korkması' olduğunu dile getirdi.
LinkedIn'in kurucu ortağı ve Musk'ın PayPall'daki eski geliştirme başkan yardımcısı Reid Hoffman ve Microsoft'tan Bill Gates gibi kişilerin 'Epstein' konusunda özellikle endişeli olduklarını ve Adalet Bakanlığı'nın bazı kanıtlar konusunda gerçekten ilerleyebileceğini öne sürmüştü.
ABD adalet sisteminin Epstein'ın müşteri listesinden tek bir kişiyi bile kovuşturmaya çalışmamasının ve bunun yerine 6 Ocak Kongre Binası ayaklanmalarına katılan protestocuların peşine düşmesinin ne kadar 'akıl almaz' olduğuna dikkat çeken Musk, “Hapiste yaklaşık 500-600 6 Ocak protestocusu var ve Epstein'ın müşteri listesinde tek bir kişi bile yok” dedi.
Bir süre önce Donald Trump, Lex Friedman'a verdiği bir röportajda, Kasım ayında kazanması halinde Epstein'ın 'kara defterinin' kamuoyuna açıklanabileceğini aktarmıştı.