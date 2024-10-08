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Ecrin Su Çoban dolandırıcılık iddiası hakkında konuştu: 'İtibar etmeyiniz'
Ecrin Su Çoban dolandırıcılık iddiası hakkında konuştu: 'İtibar etmeyiniz'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban'ın Discord dolandırıcılığı iddiaları X'te gündem oldu. Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddiasıyla... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T22:48+0300
2024-10-08T22:50+0300
türkiye
discord
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
şarkıcı
tehdit
deprem
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Ecrin Su Çoban Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.Discord platformu aracılığıyla Deha Tuzcu ve arkadaşlarının gruplarında yer alarak birçok kişiye şantaj yaptığı öne sürülen Ecrin Su Çoban bu iddiaları reddetti. Ecrin Su Çoban ve Berkcan Güven sosyal medyada hesaplarından yaptıkları paylaşımla Deha Tuzcu ile ilişkili oldukları iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.'Asılsız ve hayal ürünü'Ecrin Su Çoban'ın nakliyat firması kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, bir çocuğu tehdit ettiği, Deha Tuzcu isimli kişi ile beraber hareket ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ecrin Su Çoban "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimiz bilmenizi isterim" dedi.Ecrin Su Çoban kimdir?Sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Müzik kariyerine 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasıyla adım atan Ecrin Su Çoban, Kardeş Takımı, Alice Müzikali, Masal Şatosu: Gizemli Misafir ve Menajerimi Ara gibi projelerinde yer aldı.'Beni yemeye çalışmaya devam edin'Deha Tuzcu ile olduğu iddialarına yanıt veren sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ''Organize bi şekilde bi fotoğraf ve hesabımı kapattığım fotoğrafı yanyana koyarak beni yemeye çalışmaya devam edin bu herif ne benim yatırımcım ne de can ciğer arkadasım müzik dolayısıyla müzik konusunda konustuğum aynı ortamda tanıstığım bulundugum bir insan.sen discord olaylarını nasıl bilmezsin diyenlerde aramızda kendisiyle hayli yaş farkı var.herkesin kendi hayatları var ve benim bi hayatım işim var. bende videoları sizinle birlikte internette görüyorum'' demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/discord-nedir-1088885288.html
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ecrin su çoban, berkcan güven, discord

Ecrin Su Çoban dolandırıcılık iddiası hakkında konuştu: 'İtibar etmeyiniz'

22:48 08.10.2024 (güncellendi: 22:50 08.10.2024)
© AAsosyal medya uygulamaları,
sosyal medya uygulamaları, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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Sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban'ın Discord dolandırıcılığı iddiaları X'te gündem oldu. Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddiasıyla ilgili gündeme gelen ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı yalanladı.
Ecrin Su Çoban Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Discord platformu aracılığıyla Deha Tuzcu ve arkadaşlarının gruplarında yer alarak birçok kişiye şantaj yaptığı öne sürülen Ecrin Su Çoban bu iddiaları reddetti. Ecrin Su Çoban ve Berkcan Güven sosyal medyada hesaplarından yaptıkları paylaşımla Deha Tuzcu ile ilişkili oldukları iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

'Asılsız ve hayal ürünü'

Ecrin Su Çoban'ın nakliyat firması kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, bir çocuğu tehdit ettiği, Deha Tuzcu isimli kişi ile beraber hareket ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ecrin Su Çoban "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimiz bilmenizi isterim" dedi.

Ecrin Su Çoban kimdir?

Sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Müzik kariyerine 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasıyla adım atan Ecrin Su Çoban, Kardeş Takımı, Alice Müzikali, Masal Şatosu: Gizemli Misafir ve Menajerimi Ara gibi projelerinde yer aldı.

'Beni yemeye çalışmaya devam edin'

Deha Tuzcu ile olduğu iddialarına yanıt veren sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ''Organize bi şekilde bi fotoğraf ve hesabımı kapattığım fotoğrafı yanyana koyarak beni yemeye çalışmaya devam edin bu herif ne benim yatırımcım ne de can ciğer arkadasım müzik dolayısıyla müzik konusunda konustuğum aynı ortamda tanıstığım bulundugum bir insan.sen discord olaylarını nasıl bilmezsin diyenlerde aramızda kendisiyle hayli yaş farkı var.herkesin kendi hayatları var ve benim bi hayatım işim var. bende videoları sizinle birlikte internette görüyorum'' demişti.
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