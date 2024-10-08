https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-bordo-bereli-heykeli-diktirdi-1088989789.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Bordo Bereli' heykeli diktirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Bordo Bereli' heykeli diktirdi

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediyenin 147. kuruluş yıl dönümünü İmaret Meydanı’nına yerleştirdiği 'Meçhul Türk Komandosu' heykeli ve 17 Türk devletine... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T23:47+0300

2024-10-08T23:47+0300

2024-10-08T23:47+0300

türkiye

asker

bolu

bolu belediyesi

tanju özcan

heykel

merih demiral

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5 Ekim 1877'de kurulan Bolu Belediyesi 147. yılını yeni açılan İmaret Meydanı’nında 'Meçhul Türk Komandosu' heykeli ve 17 Türk devletine ait bayraklar ile kutladı.Belediye Başkanı Tanju Özcan,seçim vaatleri arasında gösterdiği İmaret Meydanı’nında 'Meçhul Türk Komandosu' heykeli ve 17 Türk devletine ait bayrakları tören ile hizmete açtı. Açılışta asker selamı veren Tanju Özcan “Komando Tugayımız, Bolu’nun sembolüdür ve hakkıdır. Eski Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte bu değeri gelecek nesillere hatırlatmak istiyoruz” dedi. Törende komando beresi takarak 'Meçhul Türk Komandosu' heykelinin açılışında konuşan Başkan Tanju Özcan, 5 Ekim 1877’de kurulan Bolu Belediyesi’nin Türkiye’nin en eski 6 belediyesinden biri olduğunu söyledi.'Türkiye'de bir ilk'Komando Tugayı'nın Bolu'nun sembolü olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Bu meydan projesi seçim vaatlerim arasında yer alıyordu. Demokrasi Meydanı ile İmaret Meydanı’nı birleştirdik. Bu iki tarihi caminin de bulunduğu alanı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Bizim 2. Komando Tugayımız var. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede şehitler, gaziler vermiş önemli bir tugayımız. Buraya da meçhul asker heykeli yaptık, arkasından da tarihimizi unutmayalım diye Türkiye Cumhuriyeti’nden önce kurulan 16 Türk devletinin bayraklarını sergilemek istedik. Bu bayraklar sadece Cumhurbaşkanlığı forsunda var. Türkiye'de bir ilk olarak bu bayraklar burada ebediyen dalgalanacak. Komando tugayımız Bolu’nun sembolüdür, hakkıdır. O yüzden eski Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte komando tugayımızı gelecek nesillere hatırlatmak istiyoruz'' dedi.Merih Demiral'ın heykelini diktiMilli futbolcu Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'dan ceza almasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz verdiği Merih Demiral'ın 'Bozkurt işareti yapan heykelini' Bolu'ya dikmişti. Ünlü futbolcu heykelinin dikilmesinden onur duyduğunu açıklamıştı.Bolu Belediyesi kaç yılında kuruldu?Bolu Belediyesi, İstanbul dışındaki yerleşim merkezlerine yönelik batı tarzı belediye teşkilatlanmalarının kuruluşu sonrası Vilayet Belediye Kanunu'na istinaden kuruldu. Belediyelerin taşraya da yaygınlaştırılması ile 5 Ekim 1877 tarihinde Bolu'da kurulan belediye teşkilatında belediye reisini, azaları halk tarafından tayin olunan belediye meclisi seçti. Kanun, belediyelere, imar işlerini tanzim ve kontrol, nafia (bayındırlık), tenvirat (aydınlatma), tanzifat (temizlik), belediye mallarının idaresi, emlâk tahriri (yazımı), nüfus sayımı, pazar ve esnaf kontrolü, hıfzıssıhha tedbirleri alma, mezbaha kurma, mektep açma, yangın söndürme, belediye vâridâtını tahsil etme vazifelerini yükledi. Belediye teşkilâtı, cumhuriyet sonrasında da bu hâliyle faaliyetine devam ettiyse de zamanla bazı fonksiyonları değişti. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye’de 389 yerleşim yerinde belediye örgütü kuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-bozkurt-heykeli-diktirdi-1088832804.html

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bordo bereli heykeli, bolu belediyesi kuruluş tarihi, tanju özcan asker selamı