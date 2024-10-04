https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/biden-onlarin-yerinde-olsaydim-petrol-sahalarini-hedef-almanin-yani-sira-diger-alternatifleri-1088838662.html
Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm
Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in İran'a nasıl saldıracağına henüz karar verilmediğini... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T21:43+0300
2024-10-04T21:43+0300
2024-10-04T21:43+0300
dünya
abd
iran
joe biden
israil
saldırı
petrol sahası
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ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında İsrail - İran gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Biden, İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceğini henüz kararlaştırmadığını belirterek, petrol sahalarını hedef almaktan başka alternaifleri de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.Biden, konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ifade ederken, "Eğer onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri de düşünürdüm" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/gozler-tehranda-cuma-namazinda-tum-ust-duzey-liderler-toplandi-hamaney-konusuyor--1088809716.html
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abd, iran, joe biden, israil, saldırı, petrol sahası
abd, iran, joe biden, israil, saldırı, petrol sahası
Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in İran'a nasıl saldıracağına henüz karar verilmediğini söyleyerek, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırmak yerine başka alternatifler araması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında İsrail - İran gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Biden, İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceğini henüz kararlaştırmadığını belirterek, petrol sahalarını hedef almaktan başka alternaifleri de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.
Biden, konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ifade ederken, "Eğer onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri de düşünürdüm" dedi.