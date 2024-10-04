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Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm
Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in İran'a nasıl saldıracağına henüz karar verilmediğini... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T21:43+0300
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israil
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ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında İsrail - İran gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Biden, İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceğini henüz kararlaştırmadığını belirterek, petrol sahalarını hedef almaktan başka alternaifleri de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.Biden, konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ifade ederken, "Eğer onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri de düşünürdüm" dedi.
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abd, iran, joe biden, israil, saldırı, petrol sahası

Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm

21:43 04.10.2024
Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in İran'a nasıl saldıracağına henüz karar verilmediğini söyleyerek, İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırmak yerine başka alternatifler araması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında İsrail - İran gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Biden, İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceğini henüz kararlaştırmadığını belirterek, petrol sahalarını hedef almaktan başka alternaifleri de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.
Biden, konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ifade ederken, "Eğer onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri de düşünürdüm" dedi.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
DÜNYA
İran Dini Lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'e tekrar saldıracağız
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