https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/biden-onlarin-yerinde-olsaydim-petrol-sahalarini-hedef-almanin-yani-sira-diger-alternatifleri-1088838662.html

Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm

Biden: Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri düşünürdüm

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in İran'a nasıl saldıracağına henüz karar verilmediğini... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T21:43+0300

2024-10-04T21:43+0300

2024-10-04T21:43+0300

dünya

abd

iran

joe biden

israil

saldırı

petrol sahası

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ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında İsrail - İran gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Biden, İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceğini henüz kararlaştırmadığını belirterek, petrol sahalarını hedef almaktan başka alternaifleri de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.Biden, konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ifade ederken, "Eğer onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını hedef almanın yanı sıra diğer alternatifleri de düşünürdüm" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/gozler-tehranda-cuma-namazinda-tum-ust-duzey-liderler-toplandi-hamaney-konusuyor--1088809716.html

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Sputnik Türkiye

abd, iran, joe biden, israil, saldırı, petrol sahası