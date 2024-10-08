https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/besiktasta-29-kisinin-hayatini-kaybettigi-gece-kulubu-yanginina-iliskin-davada-ara-karar-aciklandi-1088985229.html
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada ara karar açıklandı
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada ara karar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 21 Ekim Pazartesi günü olay yerinde... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-08T21:06+0300
2024-10-08T21:07+0300
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son dakika, beşiktaş
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada ara karar açıklandı
21:06 08.10.2024 (güncellendi: 21:07 08.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangını davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 21 Ekim Pazartesi günü olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma kasım ayına ertelendi.