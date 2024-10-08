https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavastan-googlea-ataturk-tepkisi-6-ayda-bir-guncelleyecek-miyiz-1088982659.html

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Google'a 'Atatürk' tepkisi: '6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Google'a 'Atatürk' tepkisi: '6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Google’ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arama sonuçlarına 'Türkiye... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T19:39+0300

2024-10-08T19:39+0300

2024-10-08T19:40+0300

politika

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

mustafa kemal atatürk

atatürk

google

sitem

tepki

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda 5 ay evvel yazdığı bir mesajı alıntılayarak Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'yeniden' tepki gösterdi.Yavaş, 21 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sebepten, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" cümlesini içeren bir paylaşım yapmıştı.Bu cümlelerini alıntılayan Yavaş, Google'ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketlediği paylaşımında, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…" sözlerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html

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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, mustafa kemal atatürk, atatürk, google, sitem, tepki