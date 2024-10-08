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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Google'a 'Atatürk' tepkisi: '6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Google'a 'Atatürk' tepkisi: '6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Google’ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arama sonuçlarına 'Türkiye... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T19:39+0300
2024-10-08T19:39+0300
2024-10-08T19:40+0300
politika
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
mustafa kemal atatürk
atatürk
google
sitem
tepki
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda 5 ay evvel yazdığı bir mesajı alıntılayarak Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'yeniden' tepki gösterdi.Yavaş, 21 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sebepten, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" cümlesini içeren bir paylaşım yapmıştı.Bu cümlelerini alıntılayan Yavaş, Google'ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketlediği paylaşımında, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…" sözlerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html
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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, mustafa kemal atatürk, atatürk, google, sitem, tepki
ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, mustafa kemal atatürk, atatürk, google, sitem, tepki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Google'a 'Atatürk' tepkisi: '6 ayda bir güncelleyecek miyiz?'
19:39 08.10.2024 (güncellendi: 19:40 08.10.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Google’ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arama sonuçlarına 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'tekrardan' tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda 5 ay evvel yazdığı bir mesajı alıntılayarak Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresini kaldırmasına 'yeniden' tepki gösterdi.
Yavaş, 21 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sebepten, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" cümlesini içeren bir paylaşım yapmıştı.
Bu cümlelerini alıntılayan Yavaş, Google'ın ana hesabını ve Türkiye hesabını etiketlediği paylaşımında, "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…" sözlerini kaydetti.