https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bes-rus-dagci-dunyanin-en-yuksek-yedinci-dagindan-duserek-oldu-1088957281.html
Beş Rus dağcı, dünyanın en yüksek yedinci dağından düşerek öldü
Beş Rus dağcı, dünyanın en yüksek yedinci dağından düşerek öldü
Sputnik Türkiye
Nepal’deki dünyanın en yüksek 7’inci dağı Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:09+0300
2024-10-08T11:09+0300
2024-10-08T11:09+0300
dünya
nepal
dağ
dağcı
dağcılık
tırmanış
kaza
rusya
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Dünya’nın 8 bin 167 metre yüksekliği ile en yüksek yedinci dağı olan Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcının kayıp düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dağcıların cansız bedenleri arama operasyonunda kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.Tırmanış turları düzenleyen Katmandu merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığı, diğer dağcıların zirveye ulaşmadan geri döndüğü ancak dağcılar ve ekip arasındaki telsiz bağlantısının bir süre sonra koptuğu ifade edildi.Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı henüz netlik kazanmazken, operasyon için kapsamlı bir plan hazırlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/alp-daglarinda-zirveye-tirmanan-iki-dagci-duserek-yasamlarini-yitirdi-1087639992.html
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nepal, dağ, dağcı, dağcılık, tırmanış, kaza, rusya
nepal, dağ, dağcı, dağcılık, tırmanış, kaza, rusya
Beş Rus dağcı, dünyanın en yüksek yedinci dağından düşerek öldü
Nepal’deki dünyanın en yüksek 7’inci dağı Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti.
Dünya’nın 8 bin 167 metre yüksekliği ile en yüksek yedinci dağı olan Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcının kayıp düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dağcıların cansız bedenleri arama operasyonunda kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.
Tırmanış turları düzenleyen Katmandu merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığı, diğer dağcıların zirveye ulaşmadan geri döndüğü ancak dağcılar ve ekip arasındaki telsiz bağlantısının bir süre sonra koptuğu ifade edildi.
Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı henüz netlik kazanmazken, operasyon için kapsamlı bir plan hazırlanması bekleniyor.