https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bes-rus-dagci-dunyanin-en-yuksek-yedinci-dagindan-duserek-oldu-1088957281.html

Beş Rus dağcı, dünyanın en yüksek yedinci dağından düşerek öldü

Beş Rus dağcı, dünyanın en yüksek yedinci dağından düşerek öldü

Sputnik Türkiye

Nepal’deki dünyanın en yüksek 7’inci dağı Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcı düşerek hayatını kaybetti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T11:09+0300

2024-10-08T11:09+0300

2024-10-08T11:09+0300

dünya

nepal

dağ

dağcı

dağcılık

tırmanış

kaza

rusya

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Dünya’nın 8 bin 167 metre yüksekliği ile en yüksek yedinci dağı olan Dhaulagiri’ye tırmanan 5 Rus dağcının kayıp düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dağcıların cansız bedenleri arama operasyonunda kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.Tırmanış turları düzenleyen Katmandu merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığı, diğer dağcıların zirveye ulaşmadan geri döndüğü ancak dağcılar ve ekip arasındaki telsiz bağlantısının bir süre sonra koptuğu ifade edildi.Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı henüz netlik kazanmazken, operasyon için kapsamlı bir plan hazırlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/alp-daglarinda-zirveye-tirmanan-iki-dagci-duserek-yasamlarini-yitirdi-1087639992.html

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nepal, dağ, dağcı, dağcılık, tırmanış, kaza, rusya