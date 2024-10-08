https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-bu-gece-yarisi-geliyor-1088985385.html

Benzin ve motorine büyük zam: Bu gece yarısı geliyor

Benzin ve motorine büyük zam: Bu gece yarısı geliyor

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde zam bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba bu... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-08T21:28+0300

2024-10-08T21:29+0300

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petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

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Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.Yeni akit gazetesine göre; Motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?Benzin fiyatı: 42.85 TL Motorin litre fiyatı: 42.66 TL LPG litre fiyatı: 25.14 TLAnkara akaryakıt fiyatları ne kadar?Benzin litre fiyatı: 43.21 TL Motorin litre fiyatı: 43.12 TL LPG litre fiyatı: 25.15 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/benzin-ve-motorine-zam-geldi-akaryakitta-fiyat-degisti-1088689673.html

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