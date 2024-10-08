https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-bu-gece-yarisi-geliyor-1088985385.html
Benzin ve motorine büyük zam: Bu gece yarısı geliyor
Benzin ve motorine büyük zam: Bu gece yarısı geliyor
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde zam bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba bu... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T21:28+0300
2024-10-08T21:28+0300
2024-10-08T21:29+0300
ekonomi
benzin
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mazot
akaryakıt
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petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
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Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.Yeni akit gazetesine göre; Motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?Benzin fiyatı: 42.85 TL Motorin litre fiyatı: 42.66 TL LPG litre fiyatı: 25.14 TLAnkara akaryakıt fiyatları ne kadar?Benzin litre fiyatı: 43.21 TL Motorin litre fiyatı: 43.12 TL LPG litre fiyatı: 25.15 TL
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benzin zam, motorin zam, lpg zam, istanbul akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları
benzin zam, motorin zam, lpg zam, istanbul akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine büyük zam: Bu gece yarısı geliyor
21:28 08.10.2024 (güncellendi: 21:29 08.10.2024)
Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta içinde zam bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam beklenirken 10 Ekim Perşembe gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.
Yeni akit gazetesine göre; Motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL