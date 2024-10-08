https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/benjamin-button-hastaliginin-en-uzun-yasayan-hastasi-sammy-basso-28-yasinda-hayatini-kaybetti-1088964491.html
Benjamin Button hastalığının en uzun yaşayan hastası Sammy Basso, 28 yaşında hayatını kaybetti
Benjamin Button hastalığının en uzun yaşayan hastası Sammy Basso, 28 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dünyanın en nadir hastalıklarından biri olan Benjamin Button hastalığına (Progeria) sahip olan Sammy Basso 28 yaşında hayatını kaybetti. Basso, progeria... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T13:06+0300
2024-10-08T13:06+0300
2024-10-08T13:06+0300
yaşam
benjamin button hastalığı
genetik bozukluk
sammy basso
hutchinson-gilford progeria hastalığı
progeria hastalığı
national geographic
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Dünyada nadir görülen genetik bir hastalık olan Progeria hastalığıyla en uzun süredir yaşayan hastası olan Sammy Basso hayatını kaybetti.28 yaşında hayatını kaybeden Sammy Basso, dünyada her 20 milyon kişiden birinin etkilendiği nadir görülen bir hastalığa sahipti. 1995 yılında İtalya'da doğan Sammy Basso'ya, iki yaşındayken progeria hastalığı teşhisi konuldu.2005 yılında ailesinin katkılarıyla hastalık hakkında farkındalığı artırmak adına İtalyan Progeria Derneği kuruldu ve Basso'nun hayatı hastalığın tedavisini bulmakla geçti. Basso, National Geographic'in sunduğu, 'Sammy'nin Yolculuğu' (Sammy's Journey) ismini verdikleri belgeseli ile dünya çapında ün kazanmıştı.Basso, ayrıca progeria hastalığının genetik mühendisliği yoluyla tedavi edilebileceği üzerine yüksek lisans tezini yazmıştı.Sammy Basso'nun 5 Ekim 2024 akşamı ailesi ile yemek yerken aniden hayatını kaybettiği bildirildi.Benjamin button hastalığı nedir?Hutchinson–Gilford sendromu, Benjamin Button Hastalığı, Progeria sendromu isimleriyle de bilenen hastalık, insanların hızla yaşlanmasına, yaşam kalitelerinin düşmesine ve tedavi edilmezse yaşam sürelerinin ortalama 13.5 yıl olmasına neden oluyor.Nadir ve ölümcül bir genetik bozukluk olan progeria hastalığını taşıyan bebeklerde vücut yağ kaybı, saç kaybı, kafa derisinde damarların görünmesi, sert eklemler gibi semptomlara rastlanır.Dünya çapında bilinen 130 progeria vakası olduğu biliniyor ve bunların dördünün Sammy'nin doğduğu ülke olan İtalya'da olduğu söyleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sadece-80-kiside-gorulen-hastaliga-cozum-kanadadan-geldi-toplanan-bagislarla-gen-tedavisi-1088119500.html
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Benjamin Button hastalığının en uzun yaşayan hastası Sammy Basso, 28 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en nadir hastalıklarından biri olan Benjamin Button hastalığına (Progeria) sahip olan Sammy Basso 28 yaşında hayatını kaybetti. Basso, progeria hastalığına sahip dünyanın en uzun yaşayan hastasıydı.
Dünyada nadir görülen genetik bir hastalık olan Progeria hastalığıyla en uzun süredir yaşayan hastası olan Sammy Basso hayatını kaybetti.
28 yaşında hayatını kaybeden Sammy Basso, dünyada her 20 milyon kişiden birinin etkilendiği nadir görülen bir hastalığa sahipti. 1995 yılında İtalya'da doğan Sammy Basso'ya, iki yaşındayken progeria hastalığı teşhisi konuldu.
2005 yılında ailesinin katkılarıyla hastalık hakkında farkındalığı artırmak adına İtalyan Progeria Derneği kuruldu ve Basso'nun hayatı hastalığın tedavisini bulmakla geçti.
Basso, National Geographic'in sunduğu, 'Sammy'nin Yolculuğu' (Sammy's Journey) ismini verdikleri belgeseli ile dünya çapında ün kazanmıştı.
Basso, ayrıca progeria hastalığının genetik mühendisliği yoluyla tedavi edilebileceği üzerine yüksek lisans tezini yazmıştı.
Sammy Basso'nun 5 Ekim 2024 akşamı ailesi ile yemek yerken aniden hayatını kaybettiği bildirildi.
Benjamin button hastalığı nedir?
Hutchinson–Gilford sendromu, Benjamin Button Hastalığı, Progeria sendromu isimleriyle de bilenen hastalık, insanların hızla yaşlanmasına, yaşam kalitelerinin düşmesine ve tedavi edilmezse yaşam sürelerinin ortalama 13.5 yıl olmasına neden oluyor.
Nadir ve ölümcül bir genetik bozukluk olan progeria hastalığını taşıyan bebeklerde vücut yağ kaybı, saç kaybı, kafa derisinde damarların görünmesi, sert eklemler gibi semptomlara rastlanır.
Dünya çapında bilinen 130 progeria vakası olduğu biliniyor ve bunların dördünün Sammy'nin doğduğu ülke olan İtalya'da olduğu söyleniyor.