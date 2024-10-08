BDT Zirvesi'nde Putin'den ulusal para birimi vurgusu: 'Yüzde 85 düzeyine ulaştık'
© Sputnik / Кристина КормилицынаЦеремония совместного фотографирования глав государств-участников СНГ перед заседанием Совета (8 октября 2024). Москва
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Moskova'daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Putin, BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 85'e yükseldiğini söyledi. Rus lider, topluluğun üyelerinin Rusya'nın stratejik ortakları olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT ülkeleri arasındaki ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımının giderek arttığını ve bugün itibarıyla yüzde 85 düzeyinde olduğunu belirtti.
Putin, "BDT'ye üye ülkelerin makro ekonomik göstergelerindeki belirgin iyileşmeyi memnuniyetle belirtirim. Ortak çabalarla sürdürülebilir ve bağımsız bir finans altyapısı oluşturuluyor. Karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımı genişlemekte olup BDT ülkeleri arasındaki ticari işlemlerde bunların payı halihazırda yüzde 85'i aştı" dedi.
Putin, "BDT'ye üye ülkelerin makro ekonomik göstergelerindeki belirgin iyileşmeyi memnuniyetle belirtirim. Ortak çabalarla sürdürülebilir ve bağımsız bir finans altyapısı oluşturuluyor. Karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımı genişlemekte olup BDT ülkeleri arasındaki ticari işlemlerde bunların payı halihazırda yüzde 85'i aştı" dedi.
'BDT ülkelerinin ekonomilerinde toplam yüzde 4.7'lik büyüme elde edildi'
2024'ün birinci yarıyılında BDT ülkelerinin ekonomilerinde toplam yüzde 4.7'lik büyüme elde edildiğini aktaran Putin, "Aynı dönemde BDT ülkelerindeki duran varlık yatırımları yüzde 11.2, sanayi üretimi yüzde 4.3, kargo taşımacılığı yüzde 4.9, perakende ticaret hacmi yüzde 8,6 arttı. Genel olarak bu iyi bir gösterge" diye konuştu.
'BRICS ivme kazanıyor ve birçok ülke için cazip bir örgüt haline geliyor'
22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'ne değinen Putin, BRICS'in ivme kazandığının ve birçok ülke için cazip bir örgüt haline geldiğinin altını çizdi.
Geçen yılki zirvede BRICS'i genişlettiklerini ve tüm yeni üyeler ile bu saygın uluslararası forumun çalışmalarına dahil olmak isteyen ülkelerin Kazan'daki zirveye katılacağını söyleyen Putin, BDT ülkelerinin tüm liderlerini zirvede görmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
Rusya lideri, BDT'nin BRICS'le işbirliğini artırmasının Topluluğun uluslararası meselelerdeki konumunu güçlendireceğini vurguladı.
Geçen yılki zirvede BRICS'i genişlettiklerini ve tüm yeni üyeler ile bu saygın uluslararası forumun çalışmalarına dahil olmak isteyen ülkelerin Kazan'daki zirveye katılacağını söyleyen Putin, BDT ülkelerinin tüm liderlerini zirvede görmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
Rusya lideri, BDT'nin BRICS'le işbirliğini artırmasının Topluluğun uluslararası meselelerdeki konumunu güçlendireceğini vurguladı.