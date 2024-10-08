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BDT liderleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümüyle ilgili halka yönelik ‘hitabı’ kabul etti
BDT liderleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümüyle ilgili halka yönelik ‘hitabı’ kabul etti
Sputnik Türkiye
BDT liderleri, Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıldönümü ile ilgili olarak ülkelerinin halklarına ve dünya toplumuna... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T21:47+0300
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bağımsız devletler topluluğu (bdt)
zirve
moskova
vladimir putin
sovyetler birliği
nazi almanyası
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faşizm
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Moskova'da gerçekleşti.Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgede, “Ortak görevimiz, yeryüzünde özgürlük ve barış için ölenlerin anısını kutsal bir şekilde onurlandırmak, uğruna savaştıkları ve canlarını verdikleri haklı davayı tüm gücümüzle savunmak, Nazizmin ve neo-Nazizmin her türlü tezahürüne ve yeni bir dünya savaşı tehdidine karşı mücadelede tüm iyi niyetli insanların birliğini mümkün olan her şekilde güçlendirmektir” ifadelerine yer verildi.BDT liderleri hitaplarında faşizmin, Nazizmin ve militarizmin yeniden canlanmasına izin verilmemesi ve yeni bir dünya savaşı başlatma girişimlerinin önlenmesi çağrısında bulundu.Liderler, savaşın patlak vermesinde Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası'na eşit sorumluluk yükleme girişimlerini, dünyayı ‘kahverengi veba’dan kurtaranların anısına yönelik gayri ahlaki ve saygısızca çabalar olarak değerlendirdi.Savaşın gerçek suçlularını haklı çıkarma ve BDT halklarının Nazizm'in yenilgiye uğratılmasındaki rolünü küçümseme çabalarını güçlü bir şekilde kınayan liderler, özgürlük savaşçılarının anısına hakaret edenleri ve Nazi suçlularını yüceltenleri kınama, adalet önüne çıkarma, tarihin tahrif edilmesini ve Nazi, faşist ve benzeri milliyetçi hareketlerin meşrulaştırılıp yüceltilmesini önleme çağrısı yaptı.BDT liderleri ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm'e karşı savaşanların onuruna dikilen anıtlara yönelik artan kasıtlı girişim, saygısızlık veya yıkım olaylarından derin endişe duyduklarını belirterek, anıtlara ve mezarlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.Sivillerin Naziler ve suç ortakları tarafından yerlerinden edilmesi ve imha edilmesi olgularının Sovyetler Birliği halklarına yönelik soykırım olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Nazilerin faaliyetlerine ilişkin Nürnberg Mahkemesi tarafından verilen ve BM Genel Kurulu tarafından onaylanan temel değerlendirmelerin unutulmamasını talep etti.Belgede ayrıca, “İnsanlık tarihinin en zorlu savaşı, büyük ölçüde halklarımızın birliği, yılmaz dayanıklılığı ve kahramanca fedakarlığı sayesinde Mayıs 1945'te zaferle sona erdi. Askeri kardeşlik ve emeğin başarısı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Zaferi sağladı. Devletlerimizin halklarının deneyimledikleri tüm zorluklarla faşizme karşı nihai Zaferin kazanılmasına paha biçilmez katkılarından gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/putinle-gorusen-pasinyan-rusya-ve-ermenistan-arasinda-aktif-bir-siyasi-diyalog-var-1088972733.html
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bağımsız devletler topluluğu (bdt), zirve, moskova, vladimir putin, sovyetler birliği, nazi almanyası, nazizm, faşizm, milliyetçilik, ikinci dünya savaşı, zafer, bm genel kurulu
bağımsız devletler topluluğu (bdt), zirve, moskova, vladimir putin, sovyetler birliği, nazi almanyası, nazizm, faşizm, milliyetçilik, ikinci dünya savaşı, zafer, bm genel kurulu

BDT liderleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümüyle ilgili halka yönelik ‘hitabı’ kabul etti

21:47 08.10.2024
© Sputnik / Михаил КлиментьевAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BDT zirvesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan BDT zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев
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BDT liderleri, Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıldönümü ile ilgili olarak ülkelerinin halklarına ve dünya toplumuna yönelik ‘hitabı’ kabul etti.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Moskova'da gerçekleşti.
Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan belgede, “Ortak görevimiz, yeryüzünde özgürlük ve barış için ölenlerin anısını kutsal bir şekilde onurlandırmak, uğruna savaştıkları ve canlarını verdikleri haklı davayı tüm gücümüzle savunmak, Nazizmin ve neo-Nazizmin her türlü tezahürüne ve yeni bir dünya savaşı tehdidine karşı mücadelede tüm iyi niyetli insanların birliğini mümkün olan her şekilde güçlendirmektir” ifadelerine yer verildi.
BDT liderleri hitaplarında faşizmin, Nazizmin ve militarizmin yeniden canlanmasına izin verilmemesi ve yeni bir dünya savaşı başlatma girişimlerinin önlenmesi çağrısında bulundu.
Liderler, savaşın patlak vermesinde Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası'na eşit sorumluluk yükleme girişimlerini, dünyayı ‘kahverengi veba’dan kurtaranların anısına yönelik gayri ahlaki ve saygısızca çabalar olarak değerlendirdi.
Savaşın gerçek suçlularını haklı çıkarma ve BDT halklarının Nazizm'in yenilgiye uğratılmasındaki rolünü küçümseme çabalarını güçlü bir şekilde kınayan liderler, özgürlük savaşçılarının anısına hakaret edenleri ve Nazi suçlularını yüceltenleri kınama, adalet önüne çıkarma, tarihin tahrif edilmesini ve Nazi, faşist ve benzeri milliyetçi hareketlerin meşrulaştırılıp yüceltilmesini önleme çağrısı yaptı.
BDT liderleri ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm'e karşı savaşanların onuruna dikilen anıtlara yönelik artan kasıtlı girişim, saygısızlık veya yıkım olaylarından derin endişe duyduklarını belirterek, anıtlara ve mezarlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Sivillerin Naziler ve suç ortakları tarafından yerlerinden edilmesi ve imha edilmesi olgularının Sovyetler Birliği halklarına yönelik soykırım olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Nazilerin faaliyetlerine ilişkin Nürnberg Mahkemesi tarafından verilen ve BM Genel Kurulu tarafından onaylanan temel değerlendirmelerin unutulmamasını talep etti.
Belgede ayrıca, “İnsanlık tarihinin en zorlu savaşı, büyük ölçüde halklarımızın birliği, yılmaz dayanıklılığı ve kahramanca fedakarlığı sayesinde Mayıs 1945'te zaferle sona erdi. Askeri kardeşlik ve emeğin başarısı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Zaferi sağladı. Devletlerimizin halklarının deneyimledikleri tüm zorluklarla faşizme karşı nihai Zaferin kazanılmasına paha biçilmez katkılarından gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.
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