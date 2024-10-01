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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin açıklama yaptı. TBMM'de... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T23:12+0300
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Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında CHP lideri Özel ve DEM Partili Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.Türk milletini uyardıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarına değinen Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.'El sıkma değerlendirmenin işaretidir'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert açıklamalarının ardından tokalaşmasını açıklayan MHP lideri Bahçeli "El sıkma değerlendirmenin işaretidir" ifadesini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması

23:12 01.10.2024
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin açıklama yaptı. TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Özel ve Bakırhan ile tokalaşması hakkında yeni bir döneme girilirken barış istediğini belirtti.
Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında CHP lideri Özel ve DEM Partili Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.

Türk milletini uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarına değinen Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

'El sıkma değerlendirmenin işaretidir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert açıklamalarının ardından tokalaşmasını açıklayan MHP lideri Bahçeli "El sıkma değerlendirmenin işaretidir" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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