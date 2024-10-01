https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mhp-genel-baskani-bahceliden-ozgur-ozel-ve-demli-bakirhan-ile-tokalasma-aciklamasi-1088682362.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin açıklama yaptı. TBMM'de... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T23:12+0300

2024-10-01T23:12+0300

2024-10-01T23:12+0300

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Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında CHP lideri Özel ve DEM Partili Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.Türk milletini uyardıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarına değinen Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.'El sıkma değerlendirmenin işaretidir'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert açıklamalarının ardından tokalaşmasını açıklayan MHP lideri Bahçeli "El sıkma değerlendirmenin işaretidir" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-tbmmde-acil-oturum-talep-etti-1088681871.html

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siyaset, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), özgür özel, dem parti, tuncer bakırhan, devlet bahçeli, tbmm