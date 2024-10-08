https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/arap-tayi-ozmen-bey-6-milyon-liraya-satildi-1088980880.html
Arap tayı Özmen Bey, 6 milyon liraya satıldı
Arap tayı Özmen Bey, 6 milyon liraya satıldı
Sputnik Türkiye
TİGEM tarafından düzenlenen açık artırmada, 15 safkan Arap elit tayı toplam 26 milyon 300 bin liraya satıldı. Satışta Özmen Bey isimli tay 6 milyon liraya... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T18:32+0300
2024-10-08T18:32+0300
2024-10-08T18:32+0300
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yarış atı
tigem
açık artırma
veliefendi hipodromu
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi.Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı için yapılan açık artırma, yoğun ilgi gördü.Müzayedede 'Turbo'nun yavrusu olan 'Özmen Bey' isimli tay, 6 milyon lira bedelle Ömer Bilir tarafından satın alındı. TİGEM, açık artırmada toplam 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.Son satış 22 Ekim'de TİGEM'in 2024 yılı son safkan Arap elit tay satışının 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacağı, bu müzayedede Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin safkan elit tayların camianın beğenisine sunulacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/arap-taylari-satisa-cikti-rekor-7-milyon-900-bin-liraya-satilan-istikrarlinin-oldu-1088392341.html
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at yarışı, at, yarış atı, tigem, açık artırma, veliefendi hipodromu
at yarışı, at, yarış atı, tigem, açık artırma, veliefendi hipodromu
Arap tayı Özmen Bey, 6 milyon liraya satıldı
TİGEM tarafından düzenlenen açık artırmada, 15 safkan Arap elit tayı toplam 26 milyon 300 bin liraya satıldı. Satışta Özmen Bey isimli tay 6 milyon liraya alıcı buldu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı için yapılan açık artırma, yoğun ilgi gördü.
Müzayedede 'Turbo'nun yavrusu olan 'Özmen Bey' isimli tay, 6 milyon lira bedelle Ömer Bilir tarafından satın alındı. TİGEM, açık artırmada toplam 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.
TİGEM'in 2024 yılı son safkan Arap elit tay satışının 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacağı, bu müzayedede Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin safkan elit tayların camianın beğenisine sunulacağı kaydedildi.